SOUEAST Mısır\'da Yeni SUV Modellerini Tanıttı

KAHİRE, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çinli otomobil markası SOUEAST, Mısır'da dört yeni modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Perşembe günü düzenlenen tanıtım, şirketin Afrika pazarında kaydettiği önemli büyümeye işaret ediyor.

Mısır'ın kuzeyindeki Alameyn kentinde gerçekleştirilen lansmanda, SUV pazarının neredeyse tüm segmentlerini kapsayan dört yeni model olan amiral gemisi konumundaki akıllı lüks spor kullanımlı araç (SUV) S09, kentsel akıllı C-segmenti SUV S07, kentsel şık C-segmenti SUV S06 ve kompakt kentsel SUV S05 tanıtıldı.

SOUEAST International Başkan Yardımcısı Yuan Anguo, sürücülerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan araçların, stil, konfor ve ileri teknolojinin birleşimini sunduğunu söyledi.

Lansman törenindeki konuşmasında SOUEAST'in Mısır pazarına duyduğu güçlü güvenin altını çizen Yuan, "SOUEAST'in vizyonu, dünya çapında daha fazla gencin kolay bir kentsel mobilite deneyimi yaşamasını sağlamaktır" dedi.

2025 yılına kadar SOUEAST'in Mısır'da 15 adet satış noktası, 5 adetse satış sonrası hizmet merkezi kurmayı hedeflediğini belirten Yuan, 2026-2027 yılları arasında iki yeni tamamen sökülüp takılabilir modelin tanıtılacağını kaydetti.

30'dan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren şirket, dünya çapında 140'tan fazla satış ve servis ağı kurmuş durumda.