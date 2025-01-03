Soygun Girişiminde Kuyumcudan Cesur Müdahale

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MASKELİ ŞÜPHELİYİ DARBEDEN KUYUMCU KONUŞTU

Kuyumcu Taner Ekim (54), Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi 2'nci Ceviz Sokak'taki dükkana gelen kar maskeli erkek şüphelinin elindeki silahın oyuncak olduğunu fark etti. Ekim, oyuncak silahı aldığı şüpheliye vurmaya başladı. Panikleyen şüpheli, çantayı dükkanda bırakıp uzaklaşırken, olay anı da dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, güvenlik kamerası ve parmak izinden şüphelinin kimliğini araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuyumcu Taner Ekim, "Allah'a şükür helal parayla kazanmaya devam ediyoruz. Helal olan 1 lira, haram olan 10 liradan çok daha kıymetlidir. Devletimizin yetkililerimizin gerekli yetkili birimlerin dolandırıcılık, gasp, soygun ve benzeri konularda daha hassas davranarak bu olayları incelemesini isterim. Bizim sektörümüzde bu olaylar çok yaşanmakta ve bu olayların önünün kesilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ekim, olay anını anlatarak, "Dükkanda otururken bir anda içeriye girip, "Bu bir soygundur, eller yukarı" diye seslendi. Silahını bana doğrultu maskesi vardı. Ondan sonra çantasını uzattığında çantasını içeriden malzemelerimizi doldurmaya başladık. O anda bana doğru yaklaştı. Yaklaştığımda da silahın gerçek değil plastik olmadığını anladım. Anladığım anda silahla namlusundan tutup müdahale ettim. sonrasında plastik silahı kafasına vurarak uzaklaştırdım. Ben müdahale edince o panikledi. Panikledikten sonra dışarı kaçmaya çalışırken elindeki silahı alıp uzaklaştırdım" diye konuştu.

Yiğithan HÜYÜK-Abdulselam UĞUR/BURSA,