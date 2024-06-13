SpaceX Çalışanları, Elon Musk'a Dava Açtı - Son Dakika
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SpaceX Çalışanları, Elon Musk'a Dava Açtı

SpaceX'ten kovulan 8 kişi, iş yerindeki sorunları eleştirdikleri için işten çıkarıldıklarını iddia ederek Elon Musk'a dava açtı. Davacılar, çalışma ortamının uygunsuzluğuna yönelik şikayetlerinin göz ardı edildiğini ve haksız yere işten çıkarıldıklarını savunuyor.

13.06.2024 11:20
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NEW Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'ten kovulan 8 kişi, "çalışma ortamını eleştirdikleri" gerekçesiyle işten çıkarıldıkları iddiasıyla şirketin sahibi Elon Musk'a dava açtı.

Dava başvurusunu California eyalet mahkemesine yapan müştekiler, 2022'de iş yerindeki sorunlar hakkında yönetime yazdıkları mektup nedeniyle kovulduklarını iddia etti.

Davacılar, mektupta imzası olan 4 kişinin mektubu gönderdikten hemen sonra, diğerlerinin ise iç soruşturmanın ardından işten çıkarıldıklarını ileri sürdü.

Dava dilekçesinde delil olarak Musk'ın sosyal medya paylaşımlarına da yer veren müştekiler, SpaceX'teki çalışma ortamının uygunsuzluğuna yönelik şikayetlerinin de sıklıkla göz ardı edildiğini savundu.

Davacılar, "haksız yere işten çıkarıldıkları" gerekçesiyle şirketten maddi tazminat talebinde bulundu.

Söz konusu dönemde, davacılar tarafından yönetime gönderilen mektupta, çalışma ortamından "hayvan barınağı" olarak bahsedilirken Musk'ın X platformundaki paylaşımlarının "utanç verici" olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SpaceX Çalışanları, Elon Musk'a Dava Açtı - Son Dakika

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