SpaceX Starship'in 4'üncü test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı - Son Dakika
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SpaceX Starship'in 4'üncü test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in geliştirdiği Starship roketi, 4. test uçuşunu başarılı bir şekilde tamamlayarak, Meksika Körfezi'ne yumuşak iniş yaptı. Test uçuşunda her iki aşama da başarılı oldu. Daha önceki test uçuşlarında ise Starship fırlatmadan önce havada infilak etmiş ve motor arızası nedeniyle patlayarak denize düşmüştü. Starship, insanları Mars ve Ay'a götürme hedefiyle tasarlanmıştır.

06.06.2024 20:22
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- SpaceX Starship'in 4'üncü test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı

Starship Meksika Körfezi'ne ilk kez yumuşak iniş yaptı

TEXAS - ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX şirketine ait Starship roketi, 4'üncü test uçuşunu başarılı şekilde tamamlayarak, ilk kez yeryüzüne yumuşak iniş yaptı.

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in geliştirdiği dünyanın en büyük ve en güçlü uzay roketi unvanına sahip olan Starship, 4'üncü test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı. Starship, ABD'nin Texas eyaletindeki Starbase alanından TSİ 15.50'de fırlatıldı. Starship ve Super Heavy olarak bilinen ilk aşama iticisi uçuşun ardından Meksika Körfezi'ne ilk kez yumuşak iniş gerçekleştirdi. Test uçuşunda, ilk kez her iki aşamada da ana hedefler başarılı şekilde gerçekleşti.

SpaceX'in sahibi Elon Musk yaptığı açıklamada, "Birçok döşeme kaybı ve hasarlı bir kanada rağmen Starship okyanusa yumuşak bir iniş yapmayı başardı! Tebrikler SpaceX ekibi destansı bir başarıya imza attınız" dedi.

Starship'in 3'üncü uçuşunda atmosfere yeniden girişi sırasında iletişim kopmuştu

Starship'in 3 deneme uçuşunda, bilinen ilk aşama iticisi Super Heavy ayrılmanın ardından Meksika Körfezi'nde suya çakılmıştı. Hint Okyanusu'na inmesi beklenen Starship ile ise atmosfere yeniden girişi sırasında iletişim kopmuştu. SpaceX, Starship'in atmosfere girişi sırasında infilak ettiğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

İlk 2 test uçuşu hüsranla sonuçlanmıştı

Starship, geçtiğimiz sene kasım ayında yapılan ikinci test uçuşunda fırlatmadan yaklaşık 2,5 dakika sonra havada infilak etmiş, nisan ayındaki ilk test uçuşunda ise fırlatmadan yaklaşık 4 dakika sonra motorlarda gerçekleşen arıza nedeniyle patlayarak Meksika Körfezi'ne düşmüştü.

Starship, 30 metre genişliğinde ve yaklaşık 400 metre yüksekliğe sahip. SpaceX roketi insanları Mars'a ve aya götürme hedefiyle tasarladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel SpaceX Starship'in 4'üncü test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı - Son Dakika

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