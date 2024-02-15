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Spil Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Spil'e İzmir ve Manisa yönünden çıkışların yapıldığı yollarda ekipler sürekli olarak yolu açık tutmak için çalışıyor

MANİSA - Sabaha karşı başlayan kar yağışı sonrasında Manisa'nın Spil Dağı beyaz örtüyle kaplandı.

Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan yolda Sultan Yaylası mevkiinden itibaren karla kaplanan Spil Dağı'nda bin 210 metre rakımlı Milli Park sahasında yer alan Atalanı günübirlik piknik alanı mevkiinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Atalanı mevkiinden zirveye çıkan yolda kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı ve zirvede yer yer 20 santimetreyi geçtiği öğrenildi.

Spil Dağı Milli Parkı'na Manisa ve İzmir'den çıkış yollarının açık olduğu büyükşehir belediyesine ait ekiplerin yol açma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Karla kaplanan Spil Dağı Milli Parkı Atalanı günübirlik piknik alanında ise kartpostallık görüntüler oluştu.