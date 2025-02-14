Spil Dağı'na Kar Sevdamı Ziyaretçi Akını

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Kar keyfi yaşamak isteyen vatandaşlar, Spil Dağı Milli Parkına akın ediyor

-Spil Dağı Milli Parkındaki gölet buz tuttu, ağaçlar kırağıyla kaplandı

MANİSA - Buz tutan gölü, buzul çağını andıran buzlaşmış ağaçları ile eşsiz bir güzelliğe bürünen Spil Dağı Milli Parkı'nda birkaç haftadır özellikle hafta sonu yoğunluk yaşanmasının ardından çok sayıda Manisa ve İzmirli vatandaş, kar keyfini yaşamak için hafta içi günlerini tercih etmeye başladı.

Manisa'nın 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda özellikle zirvede 5 santimetreyi geçmeyen kar olmasına rağmen, kar görmeye hasret olan Manisa ve İzmirli vatandaşların akınına uğruyor. Özellikle hafta sonu çok kalabalık olması sebebiyle uzun kuyruklarda bekleyip de Milli Parka giremeyen Manisalı ve İzmirli vatandaşlar bu sebepten dolayı hafta içi gelmeyi de tercih ediyor.

Ziyaretçilerine tercihi zirveye yakın yerler

Yaklaşık 10 gündür eksi derecelerde devam eden soğuk havalardan dolayı erimeyen ve kırağılar ile buzlaşan çam ağaçları ve endemik bitkiler adeta kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Birçok vatandaş bu manzaraları fotoğraflayabilmek ve kar hasreti gidermek için zirveye giden yol üzerindeki Karavan Park Alanı ve Yangın Gözetleme Kulesi yolu ile Turan Bayrak Tepe mevkiini tercih ediyor.

Spil Dağı Milli Parkı'na gelmek için özellikle hafta içini tercih ettiklerini belirten ve Manisa'dan arkadaşlarıyla birlikte gelen İsmail Aşmaz, "Ailecek piknik ve manzara fotoğrafları çekmek için geldik. Hafta sonu oldukça kalabalık oluyor ve yeterince tadını çıkaramıyorduk. Burada atmosfer çok güzel, böylesine güzel havası ve manzarası olan Milli Parkımızı herkesin ziyaret etmesi gerekir diye düşünüyorum." dedi.

İzmir'den anne ve babasıyla birlikte gelen Ali Kaan Aydemir, "Kar görmeyi özledik ve bu hasretimizi gidermek için geldik. Atalanı mevkide fazla kar yok ama zirveye doğru çıkan yolda muhteşem bir manzara var. Burası baya güzelleşmiş, keşke biraz daha fazla kar yağmış olsa." şeklinde konuştu.

İzmir'in Bornova ilçesi Pınarbaşı'ndan kar görmeye geldiklerini anlatan Cihat Özpınar, "Hafta sonu gelip tadını çıkaramıyoruz, çok kalabalık oluyor. Bu yüzden hafta içi gelmemiz çok daha güzel ve trafiği de biraz daha sakin oluyor. Ortamın tadına varıyorsunuz. Mutlaka herkesin görmesi gereken muhteşem manzaralar oluşmuş durumda." diye konuştu.

İzmir'in Çiğli ilçesinden ailecek kar hasreti gidermeye geldiklerini söyleyen Münevver Tufan, "Çok güzel ve çok temiz havası var. Bizler kar gören masum İzmirliler olarak çok güzel buluyoruz. Kar hasreti olan İzmirlilerin kesinlikle gelip bu güzellikleri görmesi lazım. Hafta sonu çok kalabalık oluyor, çocuklarımız karın tadını çıkarabilsin diye özellikle hafta içini tercih ettik." dedi.

İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar'dan ailesiyle piknik yapmaya geldiği anlatan Serdar Keklikçi ise manzaranın muhteşem ve büyüleyici olduğunu dile getirdi.

İzmir'den gelen 6 yaşındaki minik ziyaretçi Fatma Tek ise, "Kar çok iyi, daha önce de oynamıştım. Ağaçlar çok güzel olmuş, çok beğendim" diyerek manzarayı beğendiğini anlattı.