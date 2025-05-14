Spor Dostu Kampüs Ödülleri Sahiplerini Buldu

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Spor Dostu Kampüs Ödülleri" Recep Tayyip Üniversitesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sıralamada Erciyes Üniversitesi birinci olurken, Hacettepe Üniversitesi ikinci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi üçüncü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi dördüncü, Ankara Üniversitesi beşinci oldu.

Törene YÖK Erol Özvar'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Arif Bilgin, 'Spor Dostu Kampüs' ünvanı almaya hak kazanan üniversitelerin rektörleri ve davetliler katıldı.

Erol Özvar, törende yaptığı konuşmada, gençliğe yönelik benimsedikleri bütüncül yaklaşımın bir yansıması olarak geçen yıl başlatılan "Spor Dostu Kampüs Projesi" kapsamında bu yıl ilk kez Spor Dostu Kampüs Ödülleri verdiklerini belirtti.

Sporun bir eğitsel unsur olarak tüm yükseköğretim sisteminde daha görünür hale gelmesini arzu ettiklerini kaydeden Özvar, üniversite öğrencilerinin yüzde 83'ünün sedanter yaşam tarzı benimsediğine dikkat çekerek, "Veriler, yükseköğretim kurumlarının gençlerin yaşam alışkanlıklarını olumlu yönde geliştirme sorumluluğunu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Spor Dostu Kampüs inisiyatifini sadece bir farkındalık kampanyası olarak değil eğitimin, sağlığın ve sosyal sorumluluğun entegre olduğu bir kurumsal dönüşüm stratejisi olarak tasarladıklarını vurgulayan Özvar, "Bu yönüyle Projemiz; kampüslerimizi hareketin, katılımın ve sosyal bağların yeniden tesis edildiği alanlara dönüştürme iradesinin bir yansımasıdır" şeklinde konuştu.

47 üniversite 48 kampüs "Spor Dostu Kampüs" ünvanı almaya hak kazandı

Özvar, Spor Dostu Kampüs Projesi'ne yapılan başvuruların aralarında "Üniversitenin spor vizyonu ve stratejisi", "Ulusal ve uluslararası spor etkinliklerine katılım", "Fiziksel altyapı", "Bağımlılıkla mücadele ve ruh sağlığını destekleyici faaliyetler", "Engelli ve dezavantajlı bireylerin erişimi", "Geleneksel spor ve oyunların yaşatılması"nın da olduğu toplam 45 kriter üzerinden hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

83 üniversitenin toplamda 98 kampüsünden Spor Dostu Kampüs ünvanı almak için başvuru yapıldığını anlatan Özvar, şöyle devam etti:

"Ön değerlendirmeyi geçen 66 üniversitenin toplam 77 kampüsü ise spor bilimleri ile beslenme ve diyetetik bölümlerinde görev yapan 57 akademisyenden oluşan bağımsız bir panel tarafından detaylı bir şekilde incelenmiş ve puanlanmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda, belirlenen kriterleri başarıyla karşılayan 47 üniversitemizin toplam 48 kampüsü 'Spor Dostu Kampüs' ünvanını almaya hak kazanmıştır."

Spor Dostu Kampüs ünvanının yalnızca bir ödül değil sistemli bir kalite güvence sürecinin ve sürdürülebilir bir spor kültürünün ürünü olduğunu belirten Özvar, değerlendirmelerin üç yıl geçerli olacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Spor yaşamın bir parçası"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Türkiye'nin pek çok alanda büyük spor organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ve yapacağını belirterek, "Üniversitelerimizin de bu tempoya eşlik etmesini istiyoruz. Üniversitelerin daha aktif olmasını istiyoruz, daha çok rekabet istiyoruz. Akademi temposu içerisinde öğrencilerin mental olarak hazırlanabileceği ortam olması gerekiyor. Üniversitedeki gençlerimizin, yöneticilerimizin, idarecilerimizin sporun içinde olmasını istiyoruz. Spor yaşamın bir parçası" ifadelerini kullandı.