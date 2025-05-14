Spor Dostu Kampüs Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Spor Dostu Kampüs Ödülleri Sahiplerini Buldu

YÖK, Spor Dostu Kampüs Ödülleri'ni düzenledi. Erciyes Üniversitesi birinci oldu.

14.05.2025 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Spor Dostu Kampüs Ödülleri" Recep Tayyip Üniversitesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sıralamada Erciyes Üniversitesi birinci olurken, Hacettepe Üniversitesi ikinci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi üçüncü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi dördüncü, Ankara Üniversitesi beşinci oldu.

Törene YÖK Erol Özvar'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Arif Bilgin, 'Spor Dostu Kampüs' ünvanı almaya hak kazanan üniversitelerin rektörleri ve davetliler katıldı.

Erol Özvar, törende yaptığı konuşmada, gençliğe yönelik benimsedikleri bütüncül yaklaşımın bir yansıması olarak geçen yıl başlatılan "Spor Dostu Kampüs Projesi" kapsamında bu yıl ilk kez Spor Dostu Kampüs Ödülleri verdiklerini belirtti.

Sporun bir eğitsel unsur olarak tüm yükseköğretim sisteminde daha görünür hale gelmesini arzu ettiklerini kaydeden Özvar, üniversite öğrencilerinin yüzde 83'ünün sedanter yaşam tarzı benimsediğine dikkat çekerek, "Veriler, yükseköğretim kurumlarının gençlerin yaşam alışkanlıklarını olumlu yönde geliştirme sorumluluğunu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Spor Dostu Kampüs inisiyatifini sadece bir farkındalık kampanyası olarak değil eğitimin, sağlığın ve sosyal sorumluluğun entegre olduğu bir kurumsal dönüşüm stratejisi olarak tasarladıklarını vurgulayan Özvar, "Bu yönüyle Projemiz; kampüslerimizi hareketin, katılımın ve sosyal bağların yeniden tesis edildiği alanlara dönüştürme iradesinin bir yansımasıdır" şeklinde konuştu.

47 üniversite 48 kampüs "Spor Dostu Kampüs" ünvanı almaya hak kazandı

Özvar, Spor Dostu Kampüs Projesi'ne yapılan başvuruların aralarında "Üniversitenin spor vizyonu ve stratejisi", "Ulusal ve uluslararası spor etkinliklerine katılım", "Fiziksel altyapı", "Bağımlılıkla mücadele ve ruh sağlığını destekleyici faaliyetler", "Engelli ve dezavantajlı bireylerin erişimi", "Geleneksel spor ve oyunların yaşatılması"nın da olduğu toplam 45 kriter üzerinden hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

83 üniversitenin toplamda 98 kampüsünden Spor Dostu Kampüs ünvanı almak için başvuru yapıldığını anlatan Özvar, şöyle devam etti:

"Ön değerlendirmeyi geçen 66 üniversitenin toplam 77 kampüsü ise spor bilimleri ile beslenme ve diyetetik bölümlerinde görev yapan 57 akademisyenden oluşan bağımsız bir panel tarafından detaylı bir şekilde incelenmiş ve puanlanmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda, belirlenen kriterleri başarıyla karşılayan 47 üniversitemizin toplam 48 kampüsü 'Spor Dostu Kampüs' ünvanını almaya hak kazanmıştır."

Spor Dostu Kampüs ünvanının yalnızca bir ödül değil sistemli bir kalite güvence sürecinin ve sürdürülebilir bir spor kültürünün ürünü olduğunu belirten Özvar, değerlendirmelerin üç yıl geçerli olacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Spor yaşamın bir parçası"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Türkiye'nin pek çok alanda büyük spor organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ve yapacağını belirterek, "Üniversitelerimizin de bu tempoya eşlik etmesini istiyoruz. Üniversitelerin daha aktif olmasını istiyoruz, daha çok rekabet istiyoruz. Akademi temposu içerisinde öğrencilerin mental olarak hazırlanabileceği ortam olması gerekiyor. Üniversitedeki gençlerimizin, yöneticilerimizin, idarecilerimizin sporun içinde olmasını istiyoruz. Spor yaşamın bir parçası" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Osman Aşkın Bak, Erciyes, Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Spor Dostu Kampüs Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

19:08
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:19
İstanbul’daki zirve öncesi AB’den Putin’e yeni “yaptırım“ darbesi
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni "yaptırım" darbesi
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
09:19
Altın barış havasını sevmedi Fiyatlarda bir günde büyük değişim
Altın barış havasını sevmedi! Fiyatlarda bir günde büyük değişim
09:09
Futbolseverler müjde Büyük final şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
08:57
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
08:44
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
08:43
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
08:42
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti
Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
08:37
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
08:05
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 21:08:25. #7.13#
SON DAKİKA: Spor Dostu Kampüs Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.