Sporla Bağımlılıkla Mücadele

Eskişehir'de Yeşilay Eskişehir Şubesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde "Spor Bağımlılıklardan Korur" temalı spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinlikte, bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla farklı spor branşlarında gösteriler düzenlendi.

Yeşilay Spor Kulübü sporcuları tarafından gösteri maçları yapıldı, katılımcılar, kurulan spor parkurlarında basketbol, masa tenisi, satranç ve tekvando gibi branşlarda aktivitelere katılma fırsatı buldu.

Etkinlik alanında çocuklar ve gençler için çeşitli fiziksel aktiviteler sunulurken, gönüllüler aracılığıyla bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.