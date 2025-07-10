Srebrenitsa Soykırımı Anma Turu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Bosna Hersek Eğitim ve Bilim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, İstanbul'daki okullarda görevli idareci, öğretmen ve 500 öğrenciden oluşan kafile, "11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımı'nı Düşünme ve Anma Günü" etkinliklerine katılmak üzere Bosna Hersek'e gitti.

Öğrencilerin tarihin acı gerçeklerini yerinde görme ve soykırımın izlerini tanıma imkanı bulması amacıyla Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önünden Bosna'ya hareket eden kafileyi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve öğrencilerin aileleri uğurladı.

Uğurlama töreninde öğrenciler ve veliler duygulu anlar yaşarken, öğrenciler kardeş okul öğrencileriyle bir araya gelecek olmanın heyecanını paylaştı.

Yentür, burada yaptığı konuşmada, insanlık vicdanında derin bir yara açan zulmü anmak üzere öğrencileri konvoyla uğurladıklarını söyledi.

Srebrenitsa'nın Avrupa'nın ortasında, dünyanın gözleri önünde binlerce masumun sistematik şekilde katledildiği kara bir leke olduğunu kaydeden Yentür, şöyle konuştu:

"Bu topraklarda yaşanan soykırım, bir halkın varlık mücadelesini, direnişini ve sabrını dünyaya göstermiştir. Bizler, geleceğin Türkiye'sini inşa edecek gençlerimizle tarihin bu karanlık sayfalarını unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Bosna bizim gönül coğrafyamızdır. Ecdadımızın izleri, ortak medeniyet mirasımız ve kardeşlik hukukumuz, bizlere sorumluluk yüklemektedir. Bugün uğurladığımız gençlerimiz, Bosna'da adaletin, insanlık onurunun ve tarihi hafızanın temsilcisi olacak. O topraklarda yükselen dualar, bir daha benzer acıların yaşanmaması için insanlığa çağrıdır."

Yentür, Srebrenitsa'da hayatını kaybedenleri rahmetle yad ettiğini belirterek, "Anma programının kalplerde iz bırakmasını, sizlerin de vicdanınızda adalet meşalesini diri tutmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Anma etkinlikleri kapsamında öğrencilerin, Srebrenitsa'da 1995 yılında yaşanan soykırımın tanıklarıyla buluşması ve çeşitli eğitim programlarına katılması planlanıyor.