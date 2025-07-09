Srebrenitsa Soykırımı'nda 7 Kurban Defnedilecek - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı'nda 7 Kurban Defnedilecek

Srebrenitsa Soykırımı\'nda 7 Kurban Defnedilecek
09.07.2025 14:28
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Srebrenitsa'da 1995'teki soykırımda yaşamını kaybeden 7 kurban, 11 Temmuz'daki anma töreni ile defnedilecek.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince yapılan soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 7 kurbanın cenazesi, başkent Saraybosna'dan Potoçari Anıt Mezarlığı'na gözyaşlarıyla uğurlandı.

Cenazelerin bulunduğu araç, sabah saatlerinde Bosna Hersek'in Visoko şehrinden hareket eden konvoy eşliğinde Saraybosna'nın Mareşal Tito ve Mula Mustafe Baseskija caddelerinden geçti.

Cenazeleri taşıyan konvoy, gelenek olduğu üzere önce Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı binası önünde durdu. Devlet yetkilileri ve yüzlerce Saraybosnalı, yağışlı havaya rağmen 7 kurbanın cenazesini taşıyan araçlara çiçek bıraktı ve dua etti.

Saraybosna'dan ayrılmadan önce Öldürülen Çocuklar Anıtı ve Bosna'daki savaşta iki büyük katliamın yaşandığı Markale pazar yerinde de bir süre duran konvoy, Potoçari bölgesindeki anıt mezarlığına yolcu edildi.

Soykırımın 30. yılında 7 cenaze defnedilecek

Bu akşam Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari bölgesine ulaşması beklenen cenazeler, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında muhafaza edilecek.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak tabutlar, 11 Temmuz'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'daki 30. yıl anma törenlerinde defnedilecek 7 kurbandan en gençleri, öldürüldüklerinde 19 yaşında olan Senajid Avdic ve Hariz Mujic. Bu yıl defnedilecek tek kadın ve en yaşlı kurban olan Fata Bektic ise öldürüldüğünde 67 yaşındaydı.

Bu yıl toprağa verilecek 7 kişinin isimleri şöyle sıralandı:

"Senajid Avdic, Hariz Mujic, Fata Bektic, Hasib Omerovic, Sejdalija Alic, Rifet Gabeljic, Amir Mujcic."

Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katlettikten sonra toplu mezarlara gömdü.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6 bin 765 kurban defnedilirken, 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklarda toprağa verildi. Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden ve cenazesine ulaşılamayan 1000'den fazla kişi bulunuyor.

Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarından kemikleri bulunup, kimliği tespit edilenlerin cenazeleri, 77'si toplu mezar olmak üzere 150 farklı noktadan çıkarıldı.

Bu yılki anma törenlerinin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen soykırım kurbanlarının sayısı 6 bin 782 olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı'nda 7 Kurban Defnedilecek - Son Dakika

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