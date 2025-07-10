Srebrenitsa Soykırımı\'nın 30. Yılı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen 7 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.

Sırp güçlerince en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 30'uncu yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

9 Temmuz'da yola çıkarak Potoçari'ye getirilen ve eski fabrika binasına konulan tabutların taşınması esnasında, kurbanların yakınları gözyaşı döktü. Buradaki birçok kurbanın yakını ve katliam tanığı, cenazelerin geçişi sırasında dua etti.

Anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 772'ye yükselecek

Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılında, yarın, kimlik tespiti yapılan ve ailesinin onay verdiği 7 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'daki anma törenlerinde defnedilecek 7 kurbandan en gençleri, öldürüldüklerinde 19 yaşında olan Senajid Avdic ve Hariz Mujic. Bu yıl defnedilecek tek kadın ve en yaşlı kurban olan Fata Bektic ise öldürüldüğünde 67 yaşındaydı.

Bu yıl toprağa verilecek 7 kişinin isimleri şöyle sıralandı:

"Senajid Avdic, Hariz Mujic, Fata Bektic, Hasib Omerovic, Sejdalija Alic, Rifet Gabeljic, Amir Mujcic."

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 772'ye yükselecek.

Srebrenitsa soykırımı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te, Sırp güçler tarafından otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cesetleri, ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6 bin 765 kurban toprağa verilirken, 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklara defnedildi. Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden ve cenazesine ulaşılamayan 1000'den fazla kişi bulunuyor.