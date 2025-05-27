Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. Yılı Paneli - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. Yılı Paneli

27.05.2025 12:58
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İstanbul'da düzenlenen panelde Srebrenitsa soykırımı anıldı, hafızanın önemi vurgulandı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımın 30'uncu yılı kapsamında, İstanbul'da "Dünya Srebrenitsa'yı Unutmuyor" konulu panel ve sergi düzenlendi.

Bosna Hersek İslam Birliği, Bosna Hersek Federasyonu Göçmen ve Yerinden Edilmiş Kişiler Bakanlığı işbirliğinde Zambak Boşnak Kadınlar Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen panele soykırım tanıklarından Hajrudin Mesic ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Narlı konuşmacı olarak katıldı.

"Dünya Srebrenitsa'yı Unutmuyor" konulu panelde konuşan Mesic, Bosna Hersek'in bağımsızlığını kazanmasının ardından 1992-1995'te savaş yaşadığını hatırlatarak "Savaş, 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da yapılan korkunç soykırımla zirveye ulaştı. Siviller neden öldürüldüklerinden bile habersizdi." dedi.

Srebrenista'daki soykırımın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en korkunç insanlık trajedisi olarak değerlendirildiğini aktaran Mesic, "Srebrenitsa'da yaşananların boyutlarını öğrenmek, soykırım inkarına karşı mücadeleye katkı sağlar. Gelecek nesillerin bu tür suçları tekrar etmemesinin temelini oluşturur." diye konuştu.

Narlı da Srebrenista'daki gibi soykırımların tekrarlanmaması için hafızanın canlı tutulması gerektiğini belirtti.

Zambak Boşnak Kadınlar Derneği adına söz alan Şeyma Şaban ise soykırımı unutmanın suça ortak olmak anlamına geldiğini söyledi.

Halisa Cengic'in moderatörlüğünü üstlendiği panele, Bosna Hersek İstanbul Konsolosu Enisa Komar, Bosna Hersek İslam Birliği Dış İlişkiler ve Diaspora Müdürlüğünden Azra Efendic Eminovic de katıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Soykırım Araştırmacısı Hikmet Karcic'in "Srebrenitsa Soykırımı- Gelecek İçin 11 Ders" konulu sergisi de ziyarete açıldı.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 30 yıl geçmesine rağmen 1000'den fazla soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.??????????????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. Yılı Paneli - Son Dakika

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