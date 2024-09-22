Sri Lanka'da Dissanayake Önde

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Sri Lanka'daki devlet başkanı seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre Marksist eğilimli Milletvekili Anura Kumara Dissanayake, yarışı açık ara önde götürüyor.

Sri Lanka Seçim Komisyonunun verilerine göre, 2022'deki ağır ekonomik buhrandan bu yana düzenlenen ilk devlet başkanı seçiminde 55 yaşındaki Dissanayake, şimdiye kadar sayılan oyların yaklaşık yüzde 50'sini aldı.

Muhalefet lideri Sajith Premadasa yaklaşık yüzde 30 oyla ikinci, Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe ise yaklaşık yüzde 15 oyla üçüncü sırada bulunuyor.

Buna göre, Marksist eğilimli Milletvekili Dissanayake, yaklaşık yüzde 20 farkla kendisini takip eden rakibi Premadasa'ya karşı yarışı önde götürüyor.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry, X'ten yaptığı paylaşımda, halkın kararını verdiğini ve seçim sonuçlarının netleştiğini belirterek Dissanayake'yi tebrik etti.

Ülkede 5 yıl için yeni başkanı belirlemek üzere oy kullanma hakkı olan seçmenlerin sayısı 17 milyonu aşıyor.

Ada ülkesinde dün polis, halkın güvenliği için akşam saat 22.00'de başlayarak sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Ülke temerrüde düşmüştü

Sri Lanka'da uzun süredir devam eden kötü ekonomik gidişatın patlama noktası 2022'de yaşanmıştı. Mayıs 2022'de ülke dış borcunu ödeyememiş ve temerrüde düşmüştü. Hükümet, Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ve Hindistan gibi ülkelerden 2022'de ciddi miktarda borç para almıştı.

Enflasyonun yüzde 70'lere ulaştığı ülkede dönemin devlet başkanına ve hükümetine karşı ülke genelinde "mücadele" anlamına gelen "aragalaya" adı verilen kitlesel protestolar başlamıştı.

8'inci Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, hükümet karşıtı protestoların ardından 14 Temmuz 2022'de istifa ederek ülkeden ayrılmıştı. Bunun üzerine eski Başbakan Wickremesinghe, geçici devlet başkanı olmuştu.