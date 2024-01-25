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Sri Lanka'da Rehabilitasyon Merkezinden Kaçışlar Devam Ediyor - Son Dakika
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Sri Lanka'da Rehabilitasyon Merkezinden Kaçışlar Devam Ediyor

Sri Lanka'nın Kuzey Merkez eyaletinde bulunan Kandakadu Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören yaklaşık 40 kişi, çıkan çatışma sırasında kaçtı. Polis, kaçanları yakalamak için arama operasyonlarına başladı. Bu olay, merkezde son bir ay içinde gerçekleşen üçüncü kaçış vakası oldu.

Sri Lanka\'da Rehabilitasyon Merkezinden Kaçışlar Devam Ediyor
25.01.2024 - 11:00,
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KOLOMBO, 25 Ocak (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Kuzey Merkez eyaletinde devlet tarafından işletilen Kandakadu Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören yaklaşık 40 kişi kaçtı.

Rehabilitasyon merkezinin genel müdürü Darshana Hettiarachchi Perşembe günü basına yaptığı açıklamada, iyileşmekte olan bağımlı iki grup arasında Çarşamba gecesi çıkan çatışma sırasında söz konusu kişilerin kaçtığını bildirdi.

Yetkili, polisin çatışmayı kontrol altına aldığını ve kaçanları yakalamak için arama operasyonları başlatılacağını söyledi.

Öte yandan 12 Ocak'ta da merkezde tedavi gören 60'tan fazla kişi kaçmıştı.

Adalet, Cezaevi İşleri ve Anayasal Reformlar Bakanı Wijeyadasa Rajapakshe, Kandakadu'daki yönetimin değiştirilmesi için adımlar atılacağını kaydetti.

Aralık 2023'te de yine iki grup arasında çıkan çatışma sırasında merkezde tedavi gören 130'dan fazla kişi kaçmıştı.

Kaynak: Xinhua
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