Starlink, Katar'da Hizmete Girdi

SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink, Katar'da resmen hizmete girdi.

ABD'li milyarder Elon Musk, X sosyal medya hesabından sahibi olduğu SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'in yeni atılımlarına ilişkin bilgi verdi.

Musk, "Starlink artık Katar'da" ifadesini kullandı.

Katar Havayolları (Qatar Airways) daha önce filosunu Starlink ile donatmaya başlayarak yolculara belirli uçuşlarda ücretsiz ve ultra hızlı Wi-Fi hizmeti sunduğunu açıklamıştı.

Starlink, daha önce Kosova'da da hizmet vermeye başladıklarını duyurmuştu.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.