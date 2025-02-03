Starmer: AB ve ABD İlişkileri Eşit Derecede Önemli

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesi açısından Avrupa Birliği (AB) ve ABD'yle ilişkilerin eşit derecede önemli olduğunu belirterek, "Bu ilişkilerin ikisi de bizim için çok önemli. İkisi arasından birini seçmiyoruz." açıklamasını yaptı.

Starmer, gayriresmi AB liderler zirvesine davet edildiği Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"İngiltere'nin NATO'ya bağlılığı her zamankinden daha güçlüdür." diyen Starmer, NATO'ya ihtiyacın her zamankinden daha fazla olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Avrupa için tehdit olduğunu savunan Starmer, Rusya- Ukrayna savaşını hatırlatarak, "Bu savaş sadece Ukrayna'da yaşanmıyor. Bu savaş Ukrayna'ya, oradaki çocuklara ve onların geleceğine karşı bir savaş. Bu yüzden hepimiz onların yanındayız. Bu savaşı bitirmek için çalışıyoruz. Açıkça söylemeliyiz ki barış, güçle gelecek." dedi.

Starmer, Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek için her şeyin yapılması gerektiğine de vurgu yaparak İngiltere'nin Ukrayna'yı desteklediğini kaydetti.

Özellikle Avrupalı müttefiklerin adım atması gerektiğinin altını çizen Starmer, "(ABD Başkanı Donald) Trump, Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulama tehdidinde bulundu. Bunun (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i sarstığı çok açık. Rus ekonomisinin durumundan endişeli olduğunu biliyoruz. Ben de Avrupalı partnerlerimle baskıyı artırma çalışmalarında bulunmak için buradayım." diye konuştu.

Starmer, Rusya'nın Avrupa ve İngiltere'de casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu belirterek, "Rusya, değerlerimizi hedef alarak kıtamızı istikrarsız hale getirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin milli gelirinin yüzde 2,3'ünü savunmaya harcadığını ve oranı yüzde 2,5'e çıkaracağını belirten Starmer, "Avrupa olarak omuzlarımıza daha fazla yük almalıyız. Çünkü bu bizim taşımamız gereken bir yük." değerlendirmesinde bulundu.

"AB ve ABD'den birini seçmiyoruz"

Toplantının soru cevap bölümünde Trump'ın uluslararası ticaret alanında aldığı kararlara değinen Starmer, "Önemli olan güçlü ve açık ticari ilişkilerdir. Başkan Trump'la görüşmemin temelinde de bu vardı." dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarının hayati rol oynadığına da değinen Starmer, "Çünkü bu sadece Ukrayna'nın egemenliği sorunu ya da Avrupa'nın bir sorunu değil küresel güvenlik sorunudur. Yaşananlara bu açıdan bakmak gerek." değerlendirmesini yaptı.

Starmer, AB ve ABD'nin İngiltere açısından eşit derecede önemli olduğunun altını çizerek, "Bu ilişkilerin ikisi de bizim için çok önemli. İkisi arasından birini seçmiyoruz. Bu, İngiltere'nin on yıllardır devam eden tarihi tutumudur." ifadelerini kullandı.

Savunma ve güvenlik alanında Avrupa'yla ve ABD'yle işbirliklerinin bulunduğunu aktaran Starmer, "Bu İngiltere'nin çıkarlarına en uygunudur. Aynı zamanda küresel güvenliğin çıkarları açısından da en iyisi budur." diye konuştu.