Starmer: Putin Barışa İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika
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Starmer: Putin Barışa İhtiyaç Duyuyor

İngiltere Başbakanı Starmer, Putin'in barışa ciddi olmadığını vurguladı ve Ukrayna'nın barış istediğini belirtti.

16.05.2025 18:44
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'nın barış istediğini fakat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış için ciddi olmadığını ifade etti.

Starmer, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, topluluğun Avrupa'yı ilgilendiren ortak sorunları ele almada önemli bir platform olduğunu belirtti.

Dünyanın, istikrarsızlığın hüküm sürdüğü yeni bir çağın içinde olduğuna işaret eden Starmer, Avrupa ile İngiltere arasında eski tartışmaları sürdürmeyi değil geleceğe odaklanmayı istediklerini dile getirdi.

Starmer, "Avrupalı müttefiklerimizle ilişkilerimizi önemli ölçüde artırdık. Bu işbirliği güvenlik getirme sözümüzün önemli bir göstergesi." dedi.

Temmuz'da göreve gelen hükümetinin İngiltere- Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ilkini pazartesi günü Londra'da yapacaklarını belirten Starmer, "Göç, büyüme, güvenlik gibi karşı karşıya olduğumuz birçok sorun ortak sorundur ve ortaklaşa çözebiliriz." diye konuştu.

Bu sorunların başında Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barışın tesis edilememesinin geldiğine vurgu yapan Starmer, İngiltere'de Rusya'ya yönelik açıklanan yaptırımları hatırlattı.

Ukrayna'da bir barış gücü oluşturmak için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yürüttükleri çalışmaları anımsatan Starmer, "Geçen hafta (Alman Şansölyesi) Fredrich Merz ve (Polonya Başbakanı) Donald Tusk ile Kiev'de (Ukrayna Devlet Başkanı) Volodimir Zelenskiy ile buluştuk. Bu yalnızca dayanışmamızın önemli bir sembolü değil, aynı zamanda 80 yıl önce sona eren İkinci Dünya Savaşı'nda uğuruna savaştığımız değerlerin aynı olduğunun göstergesidir." ifadesini kullandı.

Starmer, Putin'in koşulsuz olarak barış için müzakere masasına oturması gerektiğini belirterek, "Bir ultimatom verdik, buna devam etmeye hazır olmalıyız." dedi.

Putin'in barış konusunda ciddi olmadığını söyleyen Starmer, Ukrayna'nın barışı isteyen taraf olduğunu ifade etti.

İngiltere'nin bu konuda üzerine düşeni yapacağının mesajını veren Starmer, Avrupa'nın ortak güvenlik ve istikrarı için ihtiyaç duyulan adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Starmer, düzensiz göçün de Avrupa için önemli bir sorun olduğuna işaret etti.

İnsan kaçakçılarının en zayıf insanlar ve bölgeleri hedef aldığını ve "göç sistemi için bir leke" olduğunu kaydeden Starmer, "Bu, sınırlarımızı aşan ancak hep birlikte yüzleştiğimiz bir sorun." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Starmer: Putin Barışa İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika

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