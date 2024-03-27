ABD'li yönetmen Steven Spielberg, 7 Ekim'deki menfur eylemlere karşı öfkeli olabileceklerini belirterek, "Aynı zamanda Gazze'de masum kadın ve çocukların öldürülmesini de kınayabiliriz." dedi.
Spielberg, ABD'deki USC Shoah Vakfında yaptığı konuşmada, ötekileştirme, aşırıcılık ve radikalizmin toplumlar arasında "tehlikeli bir uçurum" oluşturduğunu dile getirdi.
Yanlış bilgi, komplo teorileri ve cehaletin neden olduğu siyasi şiddetin durdurulmasının hayati önem taşıdığını ve geçmişten ders alınması gerektiğini vurgulayan Spielberg, "Geçmişi hatırlayamayanlar onu tekrarlamaya mahkumdur ve tarihin tekrarına mahkum olabileceğimiz, vahşet ve zulüm karşısında bir kez daha Yahudi olma hakkımız için savaşmak zorunda kalabileceğimiz konusunda giderek daha fazla endişeleniyorum." diye konuştu.
Yahudi bir ailenin çocuğu olarak ABD'nin Ohio eyaletinde dünyaya gelen Steven Spielberg, "7 Ekim'deki menfur eylemlere karşı öfkeli olabilir, aynı zamanda Gazze'de masum kadın ve çocukların öldürülmesini de kınayabiliriz." dedi.
Antisemitizmin ve her türlü nefretin yükselişini durdurmanın uygar dünyada demokrasinin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğuna işaret eden Spielberg, barışa ve karşılıklı saygıya olan ihtiyacı dile getirdi.
Spielberg, Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1946'da ABD'nin Ohio eyaletinde dünyaya geldi. Yönetmen Spielberg'ün soyadı ise Macar Yahudisi akrabalarının Avusturya'da yaşadığı Spielberg kentinden geliyor.
Son Dakika › Güncel › Steven Spielberg: ABD'deki menfur eylemlere öfkeliyiz, Gazze'deki masumların ölümünü kınıyoruz - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gönen ilçesinde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin güvenliği ve huzuru için tedbirler aldıklarını belirtti. Yerlikaya, terör örgütleriyle mücadele ettiklerini, organize suç örgütleriyle mücadele edeceklerini ve uyuşturucuyla mücadelede halkın desteğini istedi. Ayrıca, seçimlerin özgür bir ortamda gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.
Malatya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 bin 99 adet sentetik ecza hap, 5,29 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 zanlıdan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaptığı ziyaretlerde uyuşturucu ile mücadele konusunda 85 milyonun takım ruhu ile çalışması gerektiğini söyledi.
29 yaşındaki felçli Noland Arbaugh, Neuralink'in çipini kullanarak bir gece boyunca Civilization 6 oyununu kontrol etmeyi başardı. Arbaugh, beyin dalgalarını ölçen çip sayesinde saatlerce oyunu oynayabildiğini belirtti. Bu gelişme, beyin-bilgisayar arayüzlerinin felçli veya ampute insanlara hareket kabiliyetini geri kazandırabileceğini gösteriyor.
vivo, Çin'de düzenlediği etkinlikte X Fold 3 ve Pad 3 Pro'yu tanıttı. Ayrıca TWS 4 ve TWS 4 Hi-Fi kulaklıklarını da duyurdu. Kulaklıklar, gelişmiş ses kalitesi ve aktif gürültü engelleme özellikleri sunuyor. TWS 4 modelleri Koyu Mavi ve Beyaz renk seçenekleriyle satışa sunuldu.
Tesla'nın en büyük batarya tedarikçilerinden biri olan CATL, daha hızlı şarjı mümkün kılacak yeni elektrokimyasal bataryalar üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte Tesla araçlarının şarj hızı önemli ölçüde artacak ve Çinli şirketlerin batarya teknolojileriyle rekabet edebilecek hale gelecek. CATL bilim insanları, yeni bataryaların sadece 15 dakika içinde tamamen şarj olabileceğini ve elektrikli otomobillere 700 km'den fazla menzil sağlayabileceğini öne sürdü. Bu gelişmeyle birlikte Tesla'nın Gigafactory'deki pil kapasitesi de genişleyecek.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abisinin boğazını keserek öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Erenler Mahallesi'ndeki bir dairede meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan Mert P. ile abisi Murat P. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert P., abisinin boğazını bıçakla kesti. Murat P., hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mert P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 'Özgür ve Yaratıcı İstanbul İçin Tam Yol İleri' programı gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, programda İstanbul'un geleceğini şekillendirmek için yapılan çalışmaları ve hedefleri anlattı. İmamoğlu, İstanbul'a 200 yeni mekan kazandırılacağını, 40 kütüphane açılacağını, yılda 10 bin etkinlik düzenleneceğini ve en az 100 festival yapılacağını belirtti. Ayrıca, İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacağı da duyuruldu.
Çorum'un Alaca ilçesinde belediye tarafından eğitim hayatında başarı gösteren öğrenciler için iftar programı düzenlendi. İlçede eğitim gören öğrencilerin aileleri ile birlikte katıldığı iftar yemeğine ilçe Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı, Jandarma Komutanı Zafer Demirci, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan ve başarılı öğrenciler katıldı. Yemekte konuşan ve başarılarından dolayı öğrencileri kutlayan Başkan Şaltu, 'Elde edilen başarılar ödüllendiğinde, başarıların devamının geleceğine inanıyoruz. Daha yolun başındayız. Verilen bu yemek öğrenciler için motivasyon kaynağı olmasını diliyorum' dedi. Öğrenciler, 'Böyle bir organizasyonda gerek ikramlarıyla gerek etkinlikleriyle bizleri unutmuyorlar, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar, her zaman arkamızda desteklerini hissettik, Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza ve ilgililere çok teşekkür ederiz' dedi. - ÇORUM
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