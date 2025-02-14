Stroul'dan Türkiye'nin Endişelerine Destek - Son Dakika
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Stroul'dan Türkiye'nin Endişelerine Destek

Dana Stroul, Türkiye'nin PKK/YPG konusunda meşru endişelerinin ele alınması gerektiğini vurguladı.

14.02.2025 01:46
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Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşar Yardımcısı Dana Stroul, Senato'da düzenlenen oturumda, Türkiye'nin Suriye'deki PKK/ YPG'ye ilişkin meşru endişelerinin ele alınması gerektiğini belirtti.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Stroul, ABD'nin Ankara ile irtibatının güçlü olması gerektiğini söyledi.

Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin bu ülkede birçok sorun yarattığını kaydeden Stroul, "SDG'nin, Türkiye sınırında bir devlet ya da özerk bir bölge kurmaya çalışan ve Türkiye'yi tehdit eden PKK gibi Suriyeli olmayan Kürt grupları bünyesine katmasından endişe ediyorlar. Bunun meşru bir endişe olduğunu düşünüyorum. Bu meşru endişeler ele alınmalı." dedi.

Stroul, "Nihayetinde SDG'nin geleceği, ancak birleşik bir Suriye'dedir." değerlendirmesini yaptı ve "SDG ile olan ilişkimiz, sahip olduğumuz etki ve angajman dolayısıyla kilit bir kolaylaştırıcı ve arabulucu rolü oynayabilecek konumdayız." şeklinde konuştu.

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyesi Jeanne Shaheen'in "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki rolüne ilişkin" sorusuna da yanıt veren Stroul, "Suriye istikrarlı olursa ve dışarıdan müdahale olmaksızın kendi topraklarından yükselen tehditlerle başa çıkabilirse ABD daha güvende olur." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Stroul'dan Türkiye'nin Endişelerine Destek - Son Dakika

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