Stuttgart'ta Araç Kalabalığa Daldı: Çok Sayıda Yaralı! - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Stuttgart'ta Araç Kalabalığa Daldı: Çok Sayıda Yaralı!

Almanya'nın Stuttgart şehrinde bir sürücü kalabalığın arasına dalarak en az 3 kişiyi yaraladı.

02.05.2025 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Almanya'da araç kalabalığa daldı, çok sayıda yaralı var

STUTTGART - Almanya'nın Stuttgart şehrinde bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Almanya'da yine araçlı bir saldırı gerçekleştirildi. Stuttgart şehrine bağlı Olgaeck semtinde bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu en az 3 kişi yaralandı. Stuttgart polisi, sürücünün olay yerinde gözaltına alındığını belirtirken, şehir merkezinin büyük bölümünde trafik kısıtlamalarının uygulandığını duyurdu. Polis, "Olaya dair soruşturmalar sürüyor. Şu anda aralarında ağır yaralıların da bulunduğu birkaç yaralıyı doğrulayabiliyoruz. Acil durum ekiplerinin olay yerindeki faaliyetlerini engellemeyin ve mümkünse o bölgeden uzak durun" açıklamasında bulundu.

Almanya'nın Münih kentindeki Seidlstrasse Caddesi'nde 13 Şubat tarihinde bir araç eylem yapan Verdi işçi sendikası üyelerinin arasına dalmıştı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 39 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

Uluslararası, Stuttgart, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Almanya, Güncel, trafik, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stuttgart'ta Araç Kalabalığa Daldı: Çok Sayıda Yaralı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler
Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda İki başrol oyuncusu ayrılıyor Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor
Şara, Trump’a mektup yazdı ABD’nin teklifi reddedildi Şara, Trump'a mektup yazdı! ABD'nin teklifi reddedildi
Artık kahverengi yumurta satılmayacak Artık kahverengi yumurta satılmayacak
KKTC’nin adı mı değişiyor Ersin Tatar’dan dikkat çeken sözler KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 08:16:10. #7.11#
SON DAKİKA: Stuttgart'ta Araç Kalabalığa Daldı: Çok Sayıda Yaralı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.