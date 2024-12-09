Su Ürünleri Denetiminde Rekor Ceza

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Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince, bu yılın 11 ayında denizlerde 144 bin su ürünleri denetimi yapılarak 55 milyon lira idari para cezası kesildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ülkede 2002'de 61 bin ton olan su ürünleri yetiştiriciliği üretim miktarı, 2023'te 556 bin 287 tona yükseldi.

Su ürünleri avcılığı da geçen yıl 454 bin 59 ton oldu.

Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliğinde 2022 itibarıyla dünyada 200 ülke arasında 16. sırada yer alıyor. Yetiştiricilikte Avrupa ülkeleri arasında ikinci olan Türkiye, deniz ürünleri avcılığında da 4. sırada bulunuyor.

Bu alanda artan üretim, yasal düzenlemeleri ve daha sıkı denetimleri de beraberinde getirdi. Bu kapsamda, deniz ve iç sulardaki av sahaları, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, balık halleri, balık unu ve yağı fabrikaları, perakende satış yerleri ve soğuk hava depolarında belirlenen program dahilinde ve şikayetlere bağlı olarak 7 gün 24 saat esasına dayalı çapraz denetimler yapılıyor.

Bakanlık ekiplerince 2023'te su ürünlerine yönelik 139 bin 476 denetim yapıldı. Yasal mevzuata uygun faaliyette bulunmayanlar hakkında 37,7 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bu denetimlerde 327 ton su ürünü, 22 balıkçı gemisi ve 2 bin 859 muhtelif avlanma aracı ele geçirildi.

Ekiplerce bu yılın 11 ayında da 144 bin denetim gerçekleştirildi. Mevzuata uygun faaliyette bulunmayan yetiştirici ve avcılara 55 milyon lira idari para cezası kesildi. Bakanlık ekipleri tarafından 477 ton su ürünü, 41 balıkçı gemisi ve 1552 muhtelif ağ ve av aracına el konuldu.

Bakanlıkça, su ürünlerine yönelik denetim çalışmalarına kesintisiz devam edilecek.

Hamsi avcılığında sıkı takip

Bu alanda yapılan düzenlemeler kapsamında başta hamsi olmak üzere avcılıkta 7, yetiştiricilikte 4 tür üretim planlaması kapsamına dahil edilmişti. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, 2024-2025 av sezonu için 400 bin tonluk hamsi kotası belirleyerek balıkçı gemisi sahiplerine dağıttı.

Genel Müdürlük, hamsi kotasının takip ve yönetimini tamamen dijital ortamda anlık yapıyor. Elektronik seyir ve elektronik nakil belgeleri, Su Ürünleri Bilgi Sistemi üzerinden kare kodlu üretiliyor. Su ürünleri ekipleri, karaya çıkış noktalarında özellikle kota belirlenen hamsiye yönelik denetimler yaparak piyasaya sunulacak ürünlerin uygunluğuna onay veriyor.