Su Verimliliği İçin Yatırım Çağrısı

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, su verimliliğine yönelik sistemler için yüksek sabit sermaye yatırımı gerektiğini belirterek, "Bu yatırımların finansal olarak desteklenmesi adına, teşvik ve hibe destek programlarının da Bakanlık marifetiyle özel sektör kullanımına sunulması kritik öneme haizdir." dedi.

???????Hisarcıklıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı TOBB Genişletilmiş Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı'nda tarım ve hayvancılık sektörlerinin önemli ve stratejik olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılığın asla ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, sektörü geliştirecek proje ve çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoların kuruluş sürecini başlattıklarını belirterek, "Türkiye'de ilk depoları kurduk ve ardından ticaret borsalarımızın ve özel sektörün lisanslı depo yatırımlarına öncülük ettik. Böylelikle güvenli ve sıhhatli depolamanın yanında, üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştırdık. Sanayicinin de ham maddeye daha rahat ulaşmasını sağladık. Ardından yine bir ilke imza attık. Tarım Bakanlığımızın destekleriyle ülkemizin ilk ve tek ürün ihtisas borsası olan TÜRİB'i faaliyete geçirdik. Böylelikle tarım ve hayvancılık ürünlerinde, emtia borsasını ülkemize kazandırdık." diye konuştu.

Sektöre ilişkin sahadan gelen görüş, öneri ve sıkıntıları ilgili yerlere ilettiklerini, çözüm yolları aradıklarına söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Özellikle yakıt, gübre, yem gibi girdi maliyetlerindeki yüksek artışların, sektörde sıkıntıya yol açtığını görüyoruz. Bu konularda tedbirlere ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle de verilen destekler, en az girdi maliyetlerindeki artış seviyesinde olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, ticaret borsalarının tarımsal ürün ticaretinin merkezi olduğunu belirterek, dünyadaki ilk emtia borsasının da 4. asırda Kütahya- Çavdarhisar'daki Aizonai antik kentinde faaliyete geçtiğinin tespit edildiğini söyledi.

Sektörlerin lider şirketlerin de sektör meclisleri bünyesinde olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, kamu kurumlarıyla aynı masada buluşarak sorunlara çözüm arandığını aktardı.

Hisarcıklıoğlu, bütün dünyada ülkelerin öncelikli gündem maddelerinden biri olan "su" konusunun Türkiye'de de üst düzeyde ele alınmasına yönelik çok faydalı işlere imza atıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız ülke açısından önemli bir çalışma olan Su Verimliliği Yönetmeliği Taslağını haziran ayında görüşe açtı. Biz de odalarımızdan ve sektör meclislerimizden gelen görüşleri Bakanlığımıza iletmiştik. Su verimliliği hedeflerinin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için, damlama sulama, arıtma ve benzeri sistemlerinin kurulmasına yönelik yatırımlar, yüksek sabit sermaye yatırımı gerektiriyor. Bu yatırımların finansal olarak desteklenmesi adına, teşvik ve hibe destek programlarının da Bakanlık marifetiyle özel sektör kullanımına sunulması kritik öneme haizdir. Diğer bir kritik husus da su verimliliği uygulamalarını ve sunulan destek/teşvik mekanizmalarını tüm ülke genelinde anlatmaktır."

Bakanlıkla imzalanacak protokol kapsamında da "su verimliliği" alanındaki farkındalığı tüm Türkiye'ye yaymayı planladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Protokol ile Bakanlığımızla birlikte, oda/borsalarımız ve sektör meclislerimizle farkındalık artırıcı ve bilgilendirici çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Su verimliliği konu başlığını ve yapılabilecek çalışmaları kapsamlı şekilde ele alacağız. Bu önemli çalışmayı hayata geçiren Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.