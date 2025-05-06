Su Verimliliği Seferberliği Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Su Verimliliği Seferberliği Tanıtıldı

Su Verimliliği Seferberliği Tanıtıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, suyun korunmasının önemine vurgu yaptı ve projeleri tanıttı.

06.05.2025 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Suyu çekip aldığınızda hayatta bir canlılıktan bahsetmeniz mümkün değildir. Dolayısıyla bizim için varlığın korunmasında önemli olan suyu korumaktır." dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Su Verimliliği Seferberliği" tanıtım programına katılan Yılmaz, öğrenciler tarafından yürütülen çalışmaların yer aldığı sergiyi gezdi.

Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından su verimliliğine ilişkin hazırlanan "Su Gönüllüsü Gençler Sahada Projesi"nin genişleyerek yaygınlaştığını dile getirdi.

"Diyarbakır'da bir su damlası gönüllere düştü. Bu su damlası Türkiye'ye ve dünyaya örnek oldu." ifadelerini kullanan Yılmaz, projede yer alan herkese teşekkür etti.

Hayatın özünde ilk olarak su olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Suyu çekip aldığınızda hayatta bir canlılıktan bahsetmeniz mümkün değildir. Dolayısıyla bizim için varlığın korunmasında önemli olan suyu korumaktır. Gençlerimiz suyun hayatımızdaki önemini, farkındalığını oluşturabilmek için bir proje geliştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda suyun verimliliği ve su kullanımıyla alakalı Ulusal Su Kurulu bulunmakta. Bakanlık olarak da bu kurulun bir mensubuyuz. Ulusal Su Kurulunda Diyarbakır'daki bu proje örnek olarak aktarıldı. Projenin yaygınlaştırılması kararı çıktı. Arzumuz, bunu tüm okullarımızda tüm çocuklarımıza yaygınlaştırmak. Onların suyun kullanımıyla ilgili farkındalığını artırmak."

İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan da temiz suyun büyük çoğunluğunun tarımsal sulamada kullanıldığını, tarım sahalarında yapılacak tasarrufun suyun geleceğine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Bakanlık olarak tasarruf oranını fazlalaştırmak için basınçlı sulama sistemlerine verilen hibe oranının her geçen yıl artırıldığını bildiren Alan, "İlerleyen yıllarda sıkıntılarla karşı karşıya kalmamamız, artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için acil tedbirler alınması gerekiyor. Bu noktada Milli Eğitim Bakanı'mızın nezdinde tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Çok ciddi bir farkındalık oluşturuluyor. El ele vererek hep birlikte bu ülkenin geleceğini koruyacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise bugün dünya nüfusunun yüzde 40'ının su sıkıntısı yaşadığını, 2050 yılında ise bu oranın yüzde 60'ı bulmasının öngörüldüğünü aktardı.

Türkiye'nin su sıkıntısı çeken bir ülke olduğunu ifade eden Küçükali, "Yıllık kişi başına düşen su miktarı 1300 metreküp. Bu miktar bizi su stresi yaşayan ülkeler kategorisinde bulunduruyor. Bu konuda bakanlıklarımız ciddi çalışmalar yürütüyor. İşbirliği içerisinde projeler üretiliyor. Su verimliliği seferberliği başlatıldı." dedi.

Konuşmaların ardından çalışmalarda yer alan öğrenciler, sunum yaptı.

Kaynak: AA

Nazif Yılmaz, Eğitim, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su Verimliliği Seferberliği Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu
Netanyahu’nun tehditlerinin ardından İsrail’den Yemen’e saldırı Netanyahu'nun tehditlerinin ardından İsrail'den Yemen'e saldırı
CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum
Özgür Özel’e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var
90’da 2 gol iptal Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi 90'da 2 gol iptal! Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi
Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı
ABD’nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 18:06:16. #7.11#
SON DAKİKA: Su Verimliliği Seferberliği Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.