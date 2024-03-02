Şubat ayı ihracat verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Adıyaman'da açıklandı. Bolat, şubat ayında ihracatın yüzde 13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolar olduğunu duyurdu. "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Şubat ayı ihracat rakamına ulaştık" dedi.
Şubat 2024 Dış Ticaret Rakamları'nı açıklayan Bakan Bolat, şunları söyledi:
"Şubat ayı ihracatımız yüzde 13,6 artış ile 21,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık. Şöyle bir eleştiri gelebilir. Bu sene şubat ayı 29 gün çekti bir gün fazlanız vardı. Ondan mı böyle oldu diye söylenebilir. Onu da ifade edeyim; Şubat ayının ilk 28 günü itibarıyla baktığımızda da ihracatımız yüzde 7,8 artış göstererek 20 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yani 2022 yılı şubat ayı rekor yılıydı 19,6 milyar dolar ile. Onun da üzerinde bir artışla hamdolsun şubatı da 28 günde bile rekor kırarak kapattık. Ama 4 yılda bir olan 29'u değiştirecek halimiz yok.
Bu 29 günlük şubat ayında ithalatımız da aynı şekilde oldu bir gün fazla ithalat yaptık. Ama hamdolsun 29 günlük ithalatımız da yüzde 8,5'lik bir azalışla 28 milyar 87 milyon dolara geriledi. Bu da güzel bir başarıdır. İkisinin dengesinde ise dış ticaret açığımız ocak ayında yüzde 48 azalmıştı 6,2 milyar dolara gerilemişti. Şubat ayında yüzde 42,3 azaldı ve 7 milyar dolara geriledi. Bu da sevindirici bir rakam. İhracatın ithalatı karşılama oranı da tam 14,6 puan artışla yüzde 75,1'e yükseldi."
Son Dakika › Güncel › Şubat Ayı İhracatı Yüzde 13,6 Arttı - Son Dakika
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