SUBÜ'den Vardiya Zabitleri Eğitimi

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Yüksek Okulu'nun akademisyenleri vardiya zabitleri yetiştiriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü denetiminden geçen ve Türkiye'de yetkilendirilmiş denizcilik eğitimi veren kurumlar arasında bulunuyor.

Deniz Ulaştırma İşletme Programı ile bu doğrultuda 3 bin grostona (denizcilikte kullanılan ağırlık birimi) kadar gemilerde vardiya zabiti olarak çalışacak gemi adamları yetiştiren okul, ilgili eğitimi verecek akademik personelleri de kadrosunda bulunduruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizcilik MYO Müdürü Prof. Dr. Nuri Akkaş, aldıkları akreditasyon doğrultusunda tescilli eğitim vermek için denizci akademisyenlere sahip olmanın önemine değindi.

Şu anda kadrolarında alanlarına hakim 1 uzak yol kaptanı, 1 uzak yol birinci zabiti, 2 uzak yol vardiya zabiti, 1 uzak yol birinci mühendis ve 1 de uzak yol vardiya mühendisi yeterliğine sahip akademisyenlerin yer aldığını belirten Akkaş, böylesine nitelikli kadroyla eğitim vermekten gurur duyduklarını ifade etti.