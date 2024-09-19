Sudan'a Barış Çağrısı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iç savaşın sürdüğü Sudan'daki halkın sağlanan yardımdan daha çok ateşkes, siyasi çözüm ve barışa ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta, Nisan 2023'ten bu yana iç savaşın sürdüğü Sudan'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Ghebreyesus, "Tarifsiz yıkımlara, ölümlere, hastalıklara ve 13 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine yol açan yıkıma bizzat tanık oldum." dedi.

Ghebreyesus, uluslararası toplumun Sudan'daki krize hak ettiği ilgiyi göstermediğini belirtti.

DSÖ olarak Sudan'da çatışmalardan etkilenenlere destek için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Ghebreyesus, "Sudanlılar sağladığımız yardımdan daha çok ateşkes, siyasi çözüm ve barışa ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

Ghebreyesus, Afrika'daki M çiçeği (mpox) virüsü vakalarına da işaret ederek, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Burundi'de salgının yeni türü olan "Klad 1" vakalarının artmaya devam etmesinin endişe verici olduğunu söyledi.

"M çiçeği salgınına müdahaleler etkilenen bölgelerdeki güvensiz ortam ve eş zamanlı görülen diğer hastalıklar nedeniyle daha da zorlaşıyor." diyen Ghebreyesus, DSÖ'nün 9 ülkede 1600'den fazla sağlık çalışanını mpox tedavisi konusunda eğittiğini belirtti.

Ghebreyesus, ayrıca yarın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 33 tondan fazla sağlık malzemesinin teslim edileceğini kaydetti.