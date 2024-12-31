Sudan Büyükelçisi Türkiye'ye Teşekkür Etti

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Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Türkiye'nin, Sudan'a zor zamanlarında yardım ve destek sağladığını belirterek "Türkiye'ye her zaman minnettarız çünkü büyükelçilikleri hep Port Sudan'daydı. Birçok ülke, savaşın ilk haftalarında büyükelçiliklerini kapatmasına rağmen Türkiye hala Sudan'da." dedi.

Eltayeb, Sudan'ın 1 Ocak Bağımsızlık Günü'ne ve ülkesindeki son gelişmelere ilişkin AA'ya değerlendirmede bulundu.

1 Ocak 2025'in Sudan'ın bağımsızlığının 69. yılı olacağını belirten Eltayeb, "Bu, Sudan için çok güzel bir gün çünkü bağımsızlık, İngiliz sömürgesine karşı uzun bir mücadelenin ardından geldi." ifadesini kullandı.

Eltayeb, bağımsızlıklarını kazanmayı başardıklarını ve diğer Afrika ülkelerine de bağımsızlık yoluna gitme konusunda ilham verdiklerini dile getirdi.

Sudan'ın Sahra Altı Afrika'da bağımsızlığını ilan eden ilk ülke olduğuna işaret eden Eltayeb, sonrasında bölgede bağımsızlık hareketlerinin başladığını söyledi.

Büyükelçi Eltayeb, bağımsızlık mücadelesi veren atalarına, Sudan'ı özgürleştirmek ve bağımsız hale getirmek için hayatlarını feda eden kahramanlara teşekkür ederek "Bu, halkımız için çok büyük anlam ifade ediyor. Afrika'da da öncü olarak tecrübemizden çok mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.

Ülkesinin, 69. bağımsızlık yıl dönümüne doğru giderken "komplo"yla karşı karşıya kaldığını söyleyen Nadir Yousif Eltayeb, ülkede "Sudan'ı yok etmek ve istikrarsızlaştırmak" için yabancı hedefleri uygulayan "hainler" olduğunu ve bunun, Nisan 2023'te başladığını belirtti.

"Sudan'ın demografisi değiştirilmeye çalışılıyor"

Eltayeb, birçok insanın evlerinden kaçtığına işaret ederek "Bence bu komplonun nedenlerinden biri Sudan'ın demografisini değiştirmek. 13 milyon insan evlerini terk etmeye zorlandı. Şu anda Sudan'ın içerisinde ya da dışarısındalar. Bu savaş, ekonomiye, halka ve halkın refahına zarar veriyor hatta insanları aşağılıyor. İnsanlar onurunu ve refahını kaybetti. Ayrıca silahlı kuvvetlerin, müşterek silahlı hareketlerin ve bu darbe ve komployu durduran sivil direnişin kahramanlarını saygıyla selamlamak istiyorum." dedi.

Sudan'ın onuru ve bağımsızlığı için mücadele edildiğini ve "Sudan'ın dışındaki düşmanlarla" da savaştıklarını belirten Eltayeb, modern silahlarla ve binlerce paralı askerle Sudan'ın yok edilmeye çalışıldığını vurguladı.

"Sudan ordusu ilerleme kaydediyor"

Eltayeb, Sudan halkıyla gurur duyduklarını ve Sudan ordusunun sahada da iyi bir ilerleme kaydettiğini belirterek ülkenin güneydoğusundaki Sinnar eyaletinin ordunun kontrolüne geçtiğini ve ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'nin de yakın zamanda Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) elinden alınmasını beklediğini ifade etti.

Başkent Hartum'da da neredeyse tamamen kontrolün sağlandığını ve insanların Mısır ve Sudan'ın kuzeyinden evlerine dönmeye başladığını aktaran Eltayeb, Hartum'un kuzeyinde de durumun günden güne geliştiğini ve HDK'nin izole olduğunu kaydetti.

Eltayeb, Darfur'da da geçen hafta büyük gelişmeler yaşandığını ve ordunun, HDK'nin elinde bulundurduğu en büyük askeri üssü yok etmeyi başardığını söyleyerek tüm silahların bu üste depolandığını ve bu üssün tamamen yok edildiğini bildirdi.

Darfur'da El-Cüneyd adlı altın madeni şirketi olduğunu ve altın kaçakçılığıyla silah tedarikini sağladığını anlatan Eltayeb, "O da yok edildi. Ayrıca El-Cüneyd şirketi, Amerikan yaptırımlarına dahil edildi çünkü şirket savaşı körüklemekle suçlandı." ifadelerini kullandı.

Eltayeb, Sudan'daki çatışmalarda ordunun ilerleme kaydetmesiyle ülkenin gün geçtikçe daha iyi hale geleceğini, böylece insanların evlerine dönebileceğini vurguladı.

"Sudan'da çok büyük bir kıtlık ve gıda yetersizliği yok"

Sudan'daki insani duruma ilişkin Eltayeb, insani yardımı teşvik ettiklerinin ve hükümet olarak yardımcı olduklarının altını çizerek sivil toplum örgütlerine, Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarına, kardeş ülkelerin Sudan halkına insani yardım göndermesine izin verildiğini anlattı.

Eltayeb, Sudan'daki durumun çok kötü olmadığını ve Tarım Bakanlığından yayımlanan raporda "kıtlık ve gıda yetersizliği" konusundaki çalışmalara bu mevsim yapılan hasadın dahil edilmediğinin belirtildiğini aktardı.

16 milyon hektarlık bir alanda sorgum ve darı ektiklerini ve çiftçilerinin yüzde 80'ininden fazlasının bunu, haziran-kasım aylarındaki yağmurlu mevsimde yaptığını anlatan Eltayeb, ekimin gayet başarılı olduğunu ve aralık-ocak döneminde hasat beklediklerini kaydetti.

Eltayeb, bunun var olan gıda eksikliğine karşı fayda sağlayacağını söyleyerek "Bir eksiklik var ancak bunun endişe verici olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Sudan'ın kuzeyi ve merkezinde üretim devam ediyor. Tıbbi ekipman ve ilaç konusunda bir ihtiyaç var. Bu kapsamında dost ülkelerden, özellikle Katar'dan ve Türkiye'den iyi bir destek var. Ancak durumun şimdiye kadar kontrol altında olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

"Türkiye, Sudan'daki durum hakkında her zaman çok bilinçli ve dikkatli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sudan'a güvenlik ve barışın getirilmesi için ülkesi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında arabuluculuk girişiminden dolayı teşekkür eden Büyükelçi Eltayeb, "Türkiye, Sudan'daki durum hakkında her zaman çok bilinçli ve dikkatliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de durumdan çok endişeliydi." dedi.

Eltayeb, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgeliği ve tecrübesiyle Türkiye'nin, Somali ile Etiyopya arasında ve Azerbaycan'da arabuluculuk girişimlerinde çok başarılı olduğunu vurgulayarak "Çok iyi bir tecrübesi var. Biz de güven duyuyoruz. Tarafsız olduğundan çok eminiz." ifadelerini kullandı.

Sudan'ı destekleyen Türk hükümeti ve halkına hitaben Eltayeb, ilk günden bu yana sağlanan insani destekten dolayı gurur duyduklarını belirterek Mayıs 2023'te Türkiye'den Sudan'a, çok ihtiyaç duyulan bir dönemde ilaç taşıyan iki özel tarifesiz kargo uçuşu yapıldığını hatırlattı.

Eltayeb, Katar ve Türkiye'den yardım kuruluşlarının ilaç konusunda çok yardımcı olduğunun altını çizerek son 3 ayda barınak, gıda ve ilaç dahil Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve diğer sivil toplum örgütlerinden 8 bin ton insani yardım aldıklarını kaydetti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına teşekkür eden Eltayeb, vakfın tohum yardımında bulunduğunu ve bunun kış mevsiminin kolay geçmesini sağladığını dile getirdi.

"Türkiye'ye her zaman minnettarız"

Büyükelçi Eltayeb, bu sayede üretimin artabileceğini ve gıda eksikliklerinin giderilebileceğini kaydederek "Türk sivil toplum örgütlerini, bize tohum gibi kalkınma yardımı sağlamaları konusunda teşvik ediyoruz. Türkiye'ye her zaman minnettarız çünkü büyükelçilikleri hep Port Sudan'daydı. Birçok ülkenin savaşın ilk haftalarında büyükelçilerini kapatmasına rağmen Türkiye hala Sudan'da." diye konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Port Sudan'da ofisini tekrar açmasından ve bir temsilci göndermesinden mutluluk duyduklarını belirten Eltayeb, Ziraat Bankasının da Port Sudan'da çok yakında çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Eltayeb, Türkiye'nin Sudan'a her zaman çok yardımcı ve destekçi olduğuna dikkati çekerek "Türkiye'nin Sudan'a, çok zor ve önemli bu zamanda, sağladığı yardım ve destek, bu bizim asla unutmamamız gereken bir zaman." ifadesini kullandı.