Sudan'da 23 Milyon Kişi Yeterli Gıdaya Ulaşamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sudan'da 23 Milyon Kişi Yeterli Gıdaya Ulaşamıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da 23 milyon kişinin yeterli gıdaya erişimi olmadığını, 750 bin kişinin ise kıtlığın eşiğinde bulunduğunu bildirdi. Sudan, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık kriziyle mücadele ediyor. Ülkede süren çatışmalar nedeniyle sağlık sistemi çökmüş durumda ve ölü sayısının tahmin edilenden daha fazla olduğu düşünülüyor.

23.07.2024 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da 23 milyon kişinin yeterli gıdaya erişimi olmadığını, 750 bin kişinin ise kıtlığın eşiğinde bulunduğunu bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Sudan halkının "en kötü senaryoyla" karşı karşıya olduğunu söyledi.

Dujarric, Sudan insani yardım planı için gerekli olan yıllık 2,7 milyar doların sadece yüzde 30'unun fonlandığını söyledi.

Sudan'da 23 milyon kişinin yeterli gıdaya erişimi olmadığını ifade eden Dujarric, "Örnek verecek olursak, bu Avustralya'nın tüm nüfusuna tekabül ediyor." dedi. Dujarric, 750 bin kişinin ise kıtlığın eşiğinde olduğu bilgisini paylaşarak, yağmur sezonunda durumun daha da kötüleşeceğine işaret etti.

Sudan dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık kriziyle mücadele ediyor

Doğu Afrika ülkesi Sudan, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 aydır süren çatışmalar nedeniyle dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizi ile mücadele ediyor.

Çatışmalardan doğrudan etkilenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin olarak tespit edilse de sağlık sisteminin çökmüş olması sebebiyle ölü sayısının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre, Sudan'da savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana 7 milyon 720 bin 119 kişi ülke içinde yerinden edildi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'ın 5 milyon ile dünyanın en fazla çocuğun yerinden edildiği ülke olduğunu bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iç savaşın sürdüğü Sudan'da her 5 kişiden 1'inin acil durum seviyesinde gıda güvensizliği yaşadığını vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Sudan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da 23 Milyon Kişi Yeterli Gıdaya Ulaşamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 Kanarya tur kapısını araladı Fenerbahçe, Lugano’yu 4-3 yendi Kanarya tur kapısını araladı! Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 yendi
22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
22:16 Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek “Erdoğan“ mesajı Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek "Erdoğan" mesajı
22:07 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
20:18 MHP’nin 154 kişilik listesi TBMM’yi karıştırdı Milletvekilleri arasında söz düellosu MHP'nin 154 kişilik listesi TBMM'yi karıştırdı! Milletvekilleri arasında söz düellosu
23:51 Jose Mourinho’dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez Jose Mourinho'dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez
21:46 Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu
21:19 Türkiye’yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı Türkiye'yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı
20:22 Yeniden Refah’lı belediye başkanı partisinden istifa etti Dikkat çeken “Eleştiri“ iddiası Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 ABD Gizli Servis Direktörü, Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 00:33:49. #1.11#
SON DAKİKA: Sudan'da 23 Milyon Kişi Yeterli Gıdaya Ulaşamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement