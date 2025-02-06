Sudan\'da Artan Çatışmalar

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ANONS (Türkçe): Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü salı günü yaptığı açıklamada Sudan'ın Kuzey Darfur ve Güney Kordofan eyaletlerinde tırmanan çatışmaların büyük endişe yarattığını söyledi.

ANONS (Türkçe): Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Artan çatışmalar yüzünden hayatını kaybeden sivillerin ve yerinden olan insanların sayılarında artış yaşandığına dikkat çeken Uluslararası Göç Örgütü'ne göre geçtiğimiz 10 ay içinde 600.000'den fazla insan, güvenlik arayışıyla El Faşir'i ve Kuzey Darfur'daki diğer bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)