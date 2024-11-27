Sudan'da Çocuklar Eğitime Dönüyor

OMDURMAN, 27 Kasım (Xinhua) -- Sudan'ın Omdurman kentinin kuzeyindeki El-İskan'da bir okulda derse giren çocuklar, 25 Kasım 2024.
Sudan'da 15 milyondan fazla çocuk ülkede devam eden çatışmalar nedeniyle okula gidemiyor. Omdurman kentinin nispeten güvenli bölgelerinde bazı okullar pazartesi günü eğitime yeniden başladı. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)
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