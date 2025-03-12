Sudan'da Sağlık Sistemi Çöktü - Son Dakika
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Sudan'da Sağlık Sistemi Çöktü

El Faşir'de sağlık tesisleri durdu, milyonlarca kişi sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı.

12.03.2025 13:37
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), şiddet ve yerinden edilme dalgaları nedeniyle Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'deki kırılgan sağlık sisteminin iflas ettiğini bildirdi.

OCHA'nın salı günü yaptığı açıklamada, "El Faşir'de 200'den fazla sağlık tesisi faaliyetlerini durdurdu. Ayrıca sağlık personeli, temel ilaçlar ve hayat kurtaran malzemeler konusunda da büyük sıkıntı yaşanıyor" denildi.

İnsani yardım ortaklarının tıbbi malzeme sağlamaya çalıştığını belirten OCHA, ülkede yaşanan güvensizlik ortamı ve erişim kısıtlamaları nedeniyle bu çabaların engellenmeye devam ettiğini söyledi.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'daki çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki hastane ve sağlık tesislerinin yüzde 70'inden fazlasının artık faaliyette olmadığını ve milyonlarca kişinin sağlık hizmetlerinden yoksun kaldığını bildirdi.

DSÖ'nün açıklamasında, "Sudan'ın sağlık sistemi de aralıksız saldırı altında. Şubat ayı ortası itibarıyla ülkede çatışmaların artışa geçmesinden bu yana sağlık hizmetlerine yönelik yaklaşık 150 saldırı tespit etmiş bulunuyoruz, ancak gerçek rakam çok daha yüksek olabilir" ifadelerine yer verildi.

OCHA, ülkedeki çatışmaya dahil olan taraflara, hayat kurtarıcı desteğe ihtiyaç duyan kişilere insani yardımın güvenli, sürekli ve zamanında ulaştırılmasını sağlamaları çağrısında bulundu. Sivillerin korunması ve hayatta kalmaları için gerekli temel ihtiyaçların karşılanması gerektiği de vurgulandı.

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Sağlık, Dünya, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Sağlık Sistemi Çöktü - Son Dakika

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