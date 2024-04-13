Sudan\'da Savaş Devam Ederken HDK ile Müzakere Edilmeyecek

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, "savaş devam ettiği sürece Nisan 2023'ten beri çatıştıkları Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile müzakere etmeyeceklerini" söyledi.
Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Komutanı Burhan, başkent Hartum'un Umdurman kentindeki Vadi Seyyidna askeri üssünde askerlere hitap etti.
Burhan, "Savaş devam ettiği sürece ve vatandaşların evleri ile Cuneyne, Nyala, Zalince, Dain, Hartum ve Cezire şehirleri işgal edildiği sürece HDK ile müzakere etmeyeceğiz. Eğer isyancılar müzakere yapmak istiyorsa, önce güçlerini bu şehirlerin dışına çıkarmalı ve onları belirli bölgelerde toplamalılar." dedi.
"Herkesin HDK isyanını ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu" vurgulayan Burhan, "Halkın desteklediği bir ordu asla yenilmez." ifadesini kullandı.
Ordunun, savunma sanayisinin, hava filosunun, topçu ve havacılık sistemlerinin büyük bir bölümünü onarmayı başardığını dile getiren Burhan, "Yakında savaş Sudan halkının lehine sonuçlanacak." diye konuştu.
Sudan'daki savaş
Sudan, 2023 nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan komutasındaki ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor
Ordu ile HDK, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesini sağlamıştı.
Ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer alan ordu ve HDK, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.
Askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından ordu ve HDK arasında, 2023'ün nisan ayı ortasında çatışma başlamıştı.
Ülkede o tarihten bu yana taraflar arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.
Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8 milyon kişi yerinden edildi.
Son Dakika › Güncel › Sudan'da Savaş Devam Ederken HDK ile Müzakere Edilmeyecek - Son Dakika
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