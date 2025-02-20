Sudan'dan Kenya'ya Tepki

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PORT Sudan Dışişleri Bakanlığı, Kenya'nın, ordu ile 22 aydır çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), bazı siyasi güçler ve silahlı grupların toplantılarına ev sahipliği yapmasına tepki olarak Nairobi'deki büyükelçisini çağırdı.

Sudan resmi haber ajansının haberine göre Bakanlık, Kenya'nın HDK ve ona destek veren bazı siyasi güçler ile silahlı grupların toplantılarına ev sahipliği yapmasını "Sudan'a karşı düşmanca bir hamle" olarak nitelendirdi.

Bakanlık, Kenya'ya tepki olarak Sudan'ın Nairobi Büyükelçisi Kemal Cubara'yı istişare için çağırdı.

HDK ikinci Komutanı Abdurrahim Hamdan Dagalu, ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey Lideri Abdülaziz El-Hılu, Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Fadlullah Burma Nasır, HDK'ye destek veren siyasi güçler ve silahlı grup temsilcileri, 18 Şubat'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de toplamıştı.

Yerel basında yer alan haberlere göre bu gruplar, siyasi bir bildiri imzalayıp HDK'nin kontrol ettiği bölgelerde hükümet kurma çabasını sürdürüyor.

Sudan hükümeti, dün Kenya'nın siyasi güçler ve HDK liderlerinin "paralel hükümet kurma amacıyla bir toplantıya ev sahipliği yapmasını" kınamış ve bunu "Afrika ülkelerini bölmeye teşvik ve iyi komşuluk kurallarına aykırı" olarak nitelendirmişti.

Kenya Dışişleri Bakanlığı ise yapılan görüşmelerin bir müdahale eylemi olmadığını, bilakis Afrika Birliği, IGAD ve Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen bölgesel çabaların bir parçası olduğunu ileri sürmüştü.

???????- Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3,5 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.