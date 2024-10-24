Sudan Ordusu Dindir'i Kontrol Altına Aldı

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PORT Sudan ordusu, ülkenin güneydoğusundaki Sinnar eyaletinin Dindir şehrinin kontrolünü yeniden sağladığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetlerin liderleri ve kahramanları, Dindir'in içinden, Sudan ordusunun şehre girişiyle ve şehrin milislerden (Hızlı Destek Kuvvetleri) arındırılmasıyla güvenliğin geri geldiği müjdesini veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Ordu, sosyal medyada hesaplarından, halkın, ordunun şehre girişini kutladığı anların videolarını paylaştı.

Sinnar eyaleti, ülkenin güneydoğusunda yer alan, Etiyopya ve Güney Sudan ile sınırı olan, tarım ve hayvancılık alanında Sudan'ın en stratejik eyaletlerinden biri.

Ordu ile 18 aydır çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 24 Haziran'da, yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Sinnar, Cezira ve Beyaz Nil eyaletlerini birbirine bağlayan stratejik bir konuma sahip olan Cebel Moya bölgesinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuştu.

HDK, temmuzun başında Dindir şehrinin kontrolünü sağladığını bildirmişti.

Sudan ordusu, 26 Eylül'de başkent Hartum başta olmak üzere, farklı noktalarda HDK'ye yönelik büyük bir operasyon başlatmıştı.

Ordu, bu operasyonlar kapsamında, başkentin kuzeyindeki Bahri bölgesinin büyük kısmını ele geçirmiş ve Cebel Moya'da kontrolü yeniden sağlamıştı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile HDK arasındaki güç mücadelesi 17 aydan uzun süredir sürüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.