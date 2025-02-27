Sudan Üniversiteleri Türkiye'de Eğitim Alacak

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(ANKARA) - Sudan'daki savaştan etkilenen Al Neelen, Al Butana ve Bahre üniversiteleri, "misafir üniversite" olarak Türkiye'de eğitim faaliyetlerine devam edecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eğitim hayatını devam ettirebilmesi için kapılarını savaştan etkilenen Sudan üniversitelerine açtı. Al Neelen, Al Butana ve Bahre üniversiteleri, "misafir üniversite" olarak Türkiye'de eğitim faaliyetlerine devam edecek. Al Butana Ünversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde eğitimine başlarken; El-Neelen Üniversitesi İnönü Üniversitesi ile; Bahre Üniversitesi ise Selçuk Üniversitesi aracılığıyla akademik faaliyetlerini sürdürecek.

"Türkiye-Sudan kardeşlik ilişkileri de yeni bir seviyeye taşıyacak"

Yükseköğretim Kurulu ile Sudan Eğitim Müşavirliği ve ilgili üniversite yetkilileri arasında alınan kararla, üç Sudan üniversitesinden belirli sayıda öğrenci, akademisyen ve idari personel Türkiye'deki üniversiteler bünyesinde akademik faaliyetlerini sürdürecek. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, Al Butana Üniversitesi'nin Rektörü, üç idari personeli, iki araştırmacı öğretim üyesi, dört doktora öğrencisi, iki yüksek lisans öğrencisi ve altı lisans öğrencisi olmak üzere 18 Sudanlı bulunduğu bildirildi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin asırlar boyu herhangi bir sebeple kendi ülkesinde ilmi faaliyetlerini yapamayan bütün bilim insanlarına kapılarını her zaman açtığını belirterek, "Geçmişte açmıştır, bugün de açmaktadır, gelecekte de açacağız. Burası aynı zamanda bilim insanlarının huzurla eğitim, öğretim faaliyetlerini, akademik çalışmalarını, bilimsel etkinliklerini yürütebilecekleri huzur yurdudur" dedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, dünyanın hiçbir yerinde üniversitelerin savaş nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerine son vermesini arzu etmediklerini ifade eden Özvar, şöyle devam etti:

"İslam dünyasında ve her iki ülke arasında örnek sayılabilecek bir projeyi hayata geçirdik"

"Sudan'daki olumsuz durumu göz önünde bulundurarak girişimde bulunduk. Üç Sudan üniversitesi El-Butana, Bahre ve El-Neleen Üniversitesinin yöneticilerini, belirli sayıda akademisyenini ve yine belirli sayıda öğrencilerini Türkiye'de üç üniversitemizle eşleştirdik. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi El-Butana Üniversitesine şu an ev sahipliği yapıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Sudanlı öğrenciler var. Bu öğrencilerimiz kendi ülkelerinden gelen üniversite hocalarına, öğrencilerine ve akademisyenlerine Türkiye'de ev sahipliği yapmaya başladılar. Bu bizim açımızdan da fevkalade önemli bir husustur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Sudan'da savaş ve iç karışıklıklar sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilen bu üç üniversitenin kapılarını öğrencilerine kapatmaksızın ülkemizde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmelerinin yolunu açmış olduk. Böylelikle aslına bakacak olursanız bir yanda gerek İslam dünyasında gerek her iki ülke arasında da örnek sayılabilecek bir projeyi hayata geçirmiş olduk.

"Türkiye'deki üniversite kapasiteleri uluslararası öğrencilere de hizmet edecek kalite ve kapsamdadır"

"Türkiye'deki üniversite kapasiteleri sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, gençlerimize değil, aynı zamanda uluslararası öğrencilere veya uluslararası öğrenci adaylarına da hizmet edecek kalite ve kapsamdadır. Hem Türk gençliğine hem yurt dışından buralarda gelip eğitim, öğretim almak isteyen uluslararası öğrencilere kapılarımız geçmişte olduğu gibi bugün de açıktır.

Ülkemizde misafir ettiğimiz öğrencilerin mezun olup ülkelerine döndüklerinde kendi memleketlerine büyük katkılar vereceğine inanıyoruz ki örneklerini bugün de sizler de görüyorsunuz. Türk üniversitelerinden mezun olup kendi ülkelerinde bakan, başbakan, cumhurbaşkanı olan mezunlarımız var. Biz Sudan'da da bunun geçerli olacağına inanıyoruz. Sudan bizim dost ve kardeş ülkelerimizden bir tanesidir. Afrika'da Türkiye'nin önemli müttefiklerinden biridir."

Mahmoud: "Sesimizi duyan ilk ülke Türkiye oldu"

Al Butana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmoud de "Sesimizi duyan ilk ülke Türkiye oldu" dedi. Mahmoud, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin Sudan'la yüzyıllardır bir ilişkisi var. Türkiye büyük bir ülke ve sesi her yere gidiyor. Biz durumumu anlatınca sesimi ilk duyan ülke Türkiye oldu. Bizlere kapısını açtı. Sudan'da yükseköğretim kurumlarımız var ancak buraya gelince farkı biraz gördük biraz geride kalmışız. Sizlere ulaşmak için elimizden geleni yapacağız ve çalışacağız. Türkiye'de çok güzel şekilde karşılandık. Kültür olarak çok yakınız."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesindeki Türk öğrenciler ise, "ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan ve Türkiye'de eğitim hayatlarına devam eden öğrencilere Türk insanına yakışır şekilde ev sahipliği yapacaklarını ve Türkiye'nin dünyanın her yerindeki zor durumda kalan bilim insanlarına kapılarını açmasının gurur verici olduğunu" söyledi.