 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programına katılarak medya mensuplarının önemli görevlerini vurguladı. Uzunlar, gazetecilerin anayasal zemin içerisinde meslek etiğini üstün tutarak görevlerini yerine getirdiğini belirtti ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Daha sonra Uzunlar, basın mensuplarıyla sohbet etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, basın mensuplarıyla bir araya geldi
10.01.2024 - 13:22,  Güncelleme: 13:26
Abone Ol

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Uzunlar, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Etkinlikte konuşan Uzunlar, medya mensuplarının önemli bir görev yürüttüğünü söyledi.

Gazetecilerin anayasal zemin içerisinde, hukuki ortamda görevlerini yaptığını anlatan Uzunlar, meslek etiğini her şeyin üstünde tutan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Uzunlar daha sonra basın mensuplarıyla sohbet etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yahya Kemal Beyatlı, Gazeteciler Günü, Medya, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika


13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48
Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima

Son Dakika
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48 Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 14:24:25. #1.12#
SON DAKİKA: Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement