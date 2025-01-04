Süleymanpaşa\'da Gıda Denetimi

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Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde ekipler, lokanta, restoran ve kafelerde incelemelerde bulundu.

Ekipler, iş yerlerinde, hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası ve genel işletme düzenini kontrol etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Volkan Nallar, insanların sağlığının kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu mahallelerde denetimlerini artırdıklarını aktaran Nallar, "Gençlerimizin sağlıklı ve güvenli ortamlarda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri bizim için çok önemli. Bu nedenle zabıta ekiplerimizle düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. Belediye olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Zabıta ekiplerinin denetimlerinin belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.