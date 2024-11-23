Sultan Sazlığı\'nda Yangın Çıktı

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangına ekipler müdahalede bulunuyor.
Sazlığın Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi sınırlarındaki bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Geniş bir alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Ekiplere, mahalle sakinleri de destek veriyor.
Kuşların göç yolu güzergahında bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlıyor.
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