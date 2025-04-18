Sultanbeyli Belediyesi ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arasında protokol imzalandı - Son Dakika
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Sultanbeyli Belediyesi ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arasında protokol imzalandı

Sultanbeyli Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arasında "Sultanbeyli Kentsel Dönüşüm Projeleri Protokolü" imzalandı.

18.04.2025 11:51
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Sultanbeyli Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arasında "Sultanbeyli Kentsel Dönüşüm Projeleri Protokolü" imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede kentsel dönüşüm ile deprem tehdidine karşı güvenli ve dirençli yapılar inşa etmek vizyonuyla sürdürülen çalışmalarda Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Sultanbeyli Belediyesi arasında önemli bir adım daha atıldı.

Belediye Başkanı Ali Tombaş ile Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'ın katıldığı törenle "Sultanbeyli Kentsel Dönüşüm Projeleri Protokolü" imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tombaş, protokolle kentsel dönüşüm çalışmalarının büyük bir ivme kazanacağını, Mimar Sinan Mahallesi'nde 70 bin metrekarelik alanda yeni bir kentsel dönüşüm projesi başlatacaklarını belirtti.

Projenin toplam inşaat alanının 150 bin metrekare olacağını aktaran Tombaş, "Sultanbeyli'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına önemli bir vizyon katacak projemiz kapsamında, 710 bağımsız bölüm, 3 ticari ünite, 4 bin 500 metrekare ticari bölüm ve sosyal yaşam alanları inşa edilecek. Böylece yaklaşık 5 milyar liralık bir yatırımı da Sultanbeyli'ye kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Tombaş, kentsel dönüşüm süreçlerinin daha etkin ve hızlı ilerlemesi için belediyeye bağlı SULKON şirketini kurduklarını, bu kapsamda Battalgazi Mahallesi'nde 15 bin metrekare alanda 404 bağımsız bölüm, 3 ticari ünite, 71 bin metrekare inşaat alanı, 2 bin metrekare ticari alan ve sosyal yaşam alanları inşa edileceğini, böylece 5 yıl içerisinde 1114 bağımsız bölümü ilçeye kazandıracaklarını bildirdi.

Tombaş, Sultanbeyli genelinde yapı stokunun yüzde 30'unun dönüştüğünü, projeyle birlikte bunu yüzde 45'e ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Tombaş, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve Kentsel Dönüşüm Başkanı Alp'a teşekkür etti.

" İstanbul'u daha dirençli bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız."

Kentsel Dönüşüm Başkanı Alp ise protokolün Sultanbeyli'ye hayırlı olması dileklerini iletti.

Bakan Murat Kurum'un talimatları ve vizyonuyla Türkiye'nin 81 ilinde, İstanbul'un 39 ilçesinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı olarak hem belediyelere hem de doğrudan vatandaşlara yönelik kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek için gayret ettiklerine dikkati çeken Alp, "İstanbul'da da olası bir deprem öncesi tüm ilçelerimizde toplamdaki dönüşmesi gereken acil 600 bin yapıyı dönüştürmek için gayretlerimiz devam ediyor. 2012'de afet riski alanındaki konutların dönüştürülmesi ilgili kanunla önemli adım atıldı. Burada Sultanbeyli Belediyesinin gayretiyle bizim ekibimizle birlikte olan uyumuyla bir projeyi hayata geçiriyoruz. İstanbul'u daha dirençli bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Projemizin hem Sultanbeyli'ye hem İstanbul'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultanbeyli Belediyesi ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arasında protokol imzalandı - Son Dakika

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