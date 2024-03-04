Sultanbeyli'de Askere Eğlencesinde Trafiği Tehlikeye Düşürenlere Cezai İşlem - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Askere Eğlencesinde Trafiği Tehlikeye Düşürenlere Cezai İşlem

Sultanbeyli\'de Askere Eğlencesinde Trafiği Tehlikeye Düşürenlere Cezai İşlem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan bir video üzerine yaptığı çalışmada, Sultanbeyli'de bir grup kişinin asker eğlencesi için tünelde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araçlarını kullanarak yolu kapattığını tespit etti. Yakalanan 4 kişiye toplamda 8 bin 280 lira para cezası kesildi ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli makamlara sevk edilecekler.

04.03.2024 10:19  Güncelleme: 10:20
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Sultanbeyli'de asker eğlencesinde trafiği tehlikeye düşüren 4 kişiye 8 bin 280 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyadaki "Asker eğlencesinde tünel kapatıp meşale yaktılar" şeklindeki paylaşım üzerine yapılan çalışmada, bir grubun Fatih Bulvarı'ndaki tünelde trafik akışını tehlikeye düşürecek ve bozacak şekilde araçlarıyla yolu kapatıp asker eğlencesi düzenlediklerini belirledi.

Ekipler, plaka bilgilerinden kimliklerine ulaşılan M.T, Ü.Y, S.K. ile M.E.T'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 4 kişiye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "araçlar arasında yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak", "tünellerde uyulması gereken duraklama mesafelerine uymamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 8 bin 280 lira ceza kesildi.

Şüpheliler "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de Askere Eğlencesinde Trafiği Tehlikeye Düşürenlere Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de Askere Eğlencesinde Trafiği Tehlikeye Düşürenlere Cezai İşlem - Son Dakika
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