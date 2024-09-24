Sultanbeyli'de Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Güncel

Sultanbeyli'de 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak'taki binanın 5. katındaki kadının düştüğü ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri verilen adrese sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede bilinci kapalı olduğu belirlenen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, ölen kadının Kübra Aykut adıyla tanınmış sosyal medya fenomeni olduğu, kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğu ve evinde intihar mektubuna rastlandığı öğrenildi.