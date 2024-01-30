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Sultangazi'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın - Son Dakika
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Sultangazi'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın

Sultangazi'de bulunan bir ayakkabı imalat atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın sırasında çıkan patlamalar nedeniyle diğer binalara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayı görenler terör saldırısı sandıklarını belirtirken, bina sakinleri köpükle müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

30.01.2024 - 13:33,  Güncelleme: 14:00
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(Geniş haber ) SULTANGAZİ'DE AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN

Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN- Emin YEŞİL İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de ayakkabı imalathanesinde başlayan ve patlamaların meydana geldiği yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir ayakkabı imalat atölyesinde sabah saatlerinde çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından büyüyen yangın sokakta bulunan diğer binalara da sıçradı. Bina sakinleri kısa sürede tahliye edilirken ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürüldü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken bina sakinleri tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TERÖR SALDIRISI SANDIM

Olayı gören Muhammed Candal, Sabah işe geldiğimiz sırada bir yangın çıktı. Ekipler yangını söndürdü. Yarım saat sonra patlama sesleri duyduk. Çıkıp baktığımızda alevlenmişti. Patlama sesi şiddetliydi. Patlama sesini duyunca çok korktum. Terör saldırısı sandım dedi.

KÖPÜKLE MÜDAHALE ETMELERİ LAZIMDI

Bina sakinlerinden Murat Çeribaş, Bina tahliye edildi. Yangın sabah 09.00 gibi başlamıştı. Eşimle görüştüğümde yangının kontrol altına alındığı söyledi. 1 saat sonra kontrol etmeye geldiğimde yan taraftaki binada yangın büyüyor. Baktığımda yukarı da kıvılcımları gördüm. İtfaiye amirine yangının büyüdüğünü söyledim. Kontrol ettikten sonra binayı boşalttılar. Biz itfaiye ekiplerine petrole su atılmayacağını söyledik. Köpük atmaları lazım ama köpük geleli 40-45 dakika oldu. Şu an herkes dışarıda. Benim de 4 aylık bebeğim var. Şimdi hastanedeler. Eşim evdeydi. 2-3 kere patlama oldu. Ayakkabı imalathanesi olduğu için içeride kimyasal maddeler var diye konuştu.

Sultangazi\'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın
Kaynak: DHA
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