Sultangazi'de Öğrencilere Ücretsiz Tercih Danışmanlığı - Son Dakika
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Sultangazi'de Öğrencilere Ücretsiz Tercih Danışmanlığı

Sultangazi\'de Öğrencilere Ücretsiz Tercih Danışmanlığı

Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan tercih çadırında öğrencilere üniversite tercihleri için rehberlik hizmeti sunuluyor. Çadırda alanında uzman öğretmenler, öğrencilere puanlarına göre ön bilgi vererek tercihlerinde yardımcı oluyor. Ayrıca SEDA'da eğitim gören öğrenciler de tercih danışmanlığı yaparak mentörlük hizmeti sunuyor. Tercih çadırı, tüm Sultangazili gençlere ücretsiz olarak hizmet veriyor.

17.07.2024 16:55
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Sultangazi'de lise ve üniversiteler için sınava giren öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı veriliyor. Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan tercih çadırında 7 Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi ( SEDA ) şubesinde alanında uzman öğretmenler, öğrencilere üniversite tercihleri için rehberlik hizmeti sunuyor. Tercih çadırında daha önce de liselere yerleşecek olan öğrencilere tercihleri için hizmet verilmişti.

Rehber öğretmenleri, sınavı geride bırakan öğrencilerin puanlarına göre ön bilgi veriyor. Öğretmenler, öğrencilere yetenek ve ileride istedikleri meslekler doğrultusunda yol gösterirken, onların kafasındaki soru işaretlerini de gidermeyi hedefliyor. Aynı zamanda SEDA'da eğitim görerek üniversiteyi kazanmış olan öğrenciler tercih danışma noktasında mentörlük hizmeti sunacak. Üniversite için tercih yapacak öğrenciler 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kurulan çadırda ve aynı zamanda ilçede bulunan SEDA şubelerinde ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti alabiliyor. Tercih çadırı, ilçedeki tüm öğrencilere hizmet veriyor.

DURSUN TERCİH ÇADIRINDA

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, öğretmen ve öğrencileri tercih çadırında ziyaret ederek süreci yakından inceledi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Dursun, "SEDA'mız her yıl olduğu gibi bu yıl da emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alacaktır. SEDA'mız ilçemizin gözbebeği kurumlarından bir tanesi. Pırıl pırıl gençlerimizi hayata en iyi şekilde hazırlayan, psikolojik olarak da ciddi şekilde destek olan eğitmenlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Bugün burada tercih için fikir almaya gelen, iyi puan alan başarılı öğrencilerimiz var. Sadece SEDA öğrencilerine değil, tercih çadırımızın kapısı tüm Sultangazili gençlerimize açık. Hepsinin başarıları daim olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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