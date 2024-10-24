Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde kar yağışı etkili oldu.
Şehir genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından Suluova ilçesine bağlı Akdağ Yaylası ve köylerinde sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle bölge kısa sürede beyaza büründü.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10-15 santimetreye kadar çıktığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Suluova'da Kar Yağışı - Son Dakika
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