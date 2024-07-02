Suluova'da Kur'an kursu öğrencileri fidan dikti

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Amasya'nın Suluova ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri, cami bahçesine fidan dikti.

Sultaniye Camisinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler eğitime başladı.

İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, ilçede 150 cami ve Kur'an kursunda yaklaşık 3 bin öğrenci ile yaz kurslarına başladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından öğrencilere pamuk şeker ve çikolata ikram edildi, daha sonra öğrenciler ve din görevlileri cami bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu.