Suluova'da Kur'an kursu öğrencileri fidan dikti

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri, cami bahçesine fidan dikti.
Sultaniye Camisinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler eğitime başladı.
İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, ilçede 150 cami ve Kur'an kursunda yaklaşık 3 bin öğrenci ile yaz kurslarına başladıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından öğrencilere pamuk şeker ve çikolata ikram edildi, daha sonra öğrenciler ve din görevlileri cami bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu.
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