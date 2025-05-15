Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde polis, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri esnaf ziyaretinde bulunarak işletme sahipleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Ekipler, hırsızlık, dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, trafik kuralları ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) kullanımı gibi konularda vatandaşlara bilgi verdi, broşür dağıttı.
Son Dakika › Güncel › Sumbas'ta Güvenlik Bilgilendirmesi - Son Dakika
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