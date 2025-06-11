Sümer Tilmaç'ın Vefatının 10. Yılı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sümer Tilmaç'ın Vefatının 10. Yılı

11.06.2025 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta oyuncu Sümer Tilmaç, 10 yıl önce hayatını kaybetti. Türk tiyatrosuna önemli katkılarda bulundu.

"Çöl Kartalı", "Üvey Ana", "Gülşah Küçük Anne", "Dilek Taşı", "Vatandaş Rıza", "Ah Güzel İstanbul", "Kanlı Nigar", "Küçük Ağa" ve "Süper Baba" adlı yapımların da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol alan sanatçı Sümer Tilmaç'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti.

Giritli Hasan Bey ile Türkmenistan göçmeni Rehber Hanım'ın oğlu Tilmaç, 15 Temmuz 1948'de Malatya'da dünyaya geldi.

Sanatçı, 1964'te Arena Tiyatrosunda oyunculuğa başladı, aynı yıl Filiz Akın, Necdet Tosun ve Suzan Avcı ile "Sarı Kızla Kopuk Ahmet" filminde rol aldı.

Usta oyuncu, İstanbul Belediye Konservatuvarından 1968'de mezun oldu. Münir Özkul ve Gazanfer Özcan'ın öğrencisi olarak yetişen Tilmaç, kariyeri boyunca Türk tiyatrosu ve sinemasının sevilen isimleriyle aynı sahneyi paylaştı.

Yaptığı bir açıklamada, anne ve babasının da tiyatroya çok meraklı olduğunu belirten Tilmaç, "Her yerde mutlaka bir oyun oynuyorlardı. Annem bana hamileyken ben sahneye çıkmışım. O yüzden sahne hayatım biraz daha fazla." ifadelerini kullanmıştı.

Oyunculukta Münir Özkul ve Gazanfer Özcan'dan etkilendi

Sümer Tilmaç, tiyatroda Sadık Şendil'in yazdığı "Yedi Kocalı Hürmüz" ile "Kanlı Nigar" oyunlarında rol aldı. Kanlı Nigar'da Münir Özkul ve Altan Karındaş ile başrolü paylaştı.

Oyunculukta en fazla Münir Özkul ve Gazanfer Özcan'dan etkilendiğini her fırsatta dile getiren sanatçı, 1966'da Tanju Korel ile Sibel Göksel'in başrolü paylaştığı "Eşkıya" filminde rol aldı.

Oynadığı filmlerde birçok kez kötü adam karakterini canlandıran Tilmaç, bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade etmişti:

"Almanlarla, Fransızlarla, İtalyanlarla, Amerikanlarla filmlerde oynadım. Fransızların vodvil tiyatrosunun biraz içindeyim. Fransızlar bütün aktörlere 'komedyen' der. Bizdeki komedi anlayışı ise farklıydı. Biraz yamuk olacaktınız, kulağınız başka bir yerde, gözünüz şaşı olacaktı. Biz bunlara gülerdik, böyle algımız vardı. O nedenle o zamanlar bana kötü adam rolünü layık gördüler. Neyse ki bu durum yavaş yavaş değişiyor. Kötü adam rolleriyle başladım. Şimdi ise böyle devam ediyor. Yarın bakarsınız tekrar kötü adam rollerine dönerim. Bu durum, oyuncu olmanın gerektirdiği bir zorunluluktur. Şimdi kötü adam rollerini oynayanlara bakıyorum ve hiçbirini beğenmiyorum."

Sanatçı, 1993-1997'de büyük beğeniyle izlenen "Süper Baba" dizisinde canlandırdığı rolle de dikkatleri çekti.

"Reis Bey", "Kuruluş Osmancık", "Osmanlı Cumhuriyeti", "Meraklı Köfteci", "Vatandaş Rıza", "Ah Güzel İstanbul", "Gırgıriye", "Kılıbık", "Damga", "Acı Dünyalar", "Kahpe Bizans", "Hemşo" ve "Çakallarla Dans" adlı yapımlarda da oynayan Tilmaç, 210'dan fazla film ve dizide rol aldı.

Altın Portakal'da Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı

Sanatçı, 2000'de düzenlenen 37. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü aldı. "Son" filminde canlandırdığı "Ferit" rolüyle de 2002'de verilen 7. Sadri Alışık Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.

Kendi yazdığı "Ispanaktan Nağmeler" adlı film için 2005'te yönetmen koltuğuna oturan usta oyuncu, filmin başrolünü de kendisi üstlendi.

Sümer Tilmaç, 2010'da vizyona giren, Murat Şeker'in yönetmenliğini yaptığı "Çakallarla Dans"ın ardından, "İkizler Firarda", "Şenlikname: Bir İstanbul Masalı" ve "Pak Panter"in de aralarında bulunduğu filmlerde rol aldı.

Katıldığı bir düğünde geçirdiği kalp krizi sonucu 12 Haziran 2015'te hayatını kaybeden sanatçı, vefatından önce " Polis Akademisi: Alaturka" ile "Zilin Sesi" filmleri için kamera karşısına geçmişti.

Sümerce oyunu ile sahnedeki 50. yılını kutladı

"Sümerce" adlı oyunda hayat hikayesini eğlenceli bir dille kaleme alan Tilmaç, oyunu vefatından kısa süre önce sahneledi.

Sahnedeki 50. yılını "Sümerce" adlı komedi oyununu ile kutlayan usta sanatçı, oyuna ilişkin şunları söylemişti:

"Anılar, yaşanmışlıklar enteresan. Bir şeyler kötüymüş gibi yaşanıyor fakat aradan zaman geçtiğinde mizah oluyor. Bizim de öyle oldu. Bir zamanlar meşakkat diye yapılan her şeyi, bugün bakıldığında aradan geçen zaman içinde çok başka noktalarda düşünmeye başlıyorsunuz. O da çok güzel oluyor."

Sümer Tilmaç, kendisine hep "Anılarını yazar mısın?" diye sorulduğunu aktararak, "Ben de onlara hep şöyle cevap verdim; 'Yazmak yerine sahnede bunu anlatmak istiyorum.' İyi ki de öyle demişim ve öyle yapmışım." demişti.

Karakter oyuncusu olarak canlandırdığı her rolle akıllarda yer edinen sanatçı, katıldığı bir televizyon programında, oyunculuğun emek işi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetmişti:

"Benim de hoşuma giden, unutamadığım filmler hangileri diye sorduklarında, 'Para alamadığım filmler.' diyorum. Bizim kaderimizde böyle bir şey var. Biz bu işten para kazanmaya değil, bu işi yapmaya gelenlerdeniz. Bunu da yüreklilikle söylüyorum. Tabii ki hayatımızı idame ettirmek anlamında para kazandığımız işler de oluyor."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Sümer Tilmaç, Süper Baba, Kalp Krizi, istanbul, Güncel, Kültür, Sinema, Sanat, Yaşam, Dizi, Gibi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sümer Tilmaç'ın Vefatının 10. Yılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Kiev’e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi Rusya, Kiev'e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi
Ailelerin arazi anlaşmazlığı kavgasında 6 yaralı Ailelerin arazi anlaşmazlığı kavgasında 6 yaralı
Döner yerken aniden yere yığıldı, korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı Döner yerken aniden yere yığıldı, korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı
Bosna Hersek’te Meclis oturumu ’yılan’ nedeniyle ertelendi Bosna Hersek'te Meclis oturumu 'yılan' nedeniyle ertelendi
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich’e yaptırım kararı 5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı
Ferdi Zeyrek’in cenazesini Özgür Özel defnetti Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti
Türk spor tarihinde bir ilk Toprak Razgatlıoğlu 2026’da MotoGP’de yarışacak Türk spor tarihinde bir ilk! Toprak Razgatlıoğlu 2026'da MotoGP'de yarışacak
Radar uygulaması işe yaradı mı İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu Radar uygulaması işe yaradı mı? İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu
Guti’den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray’a gitme Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
Jose Mourinho bildiğiniz gibi İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor Jose Mourinho bildiğiniz gibi! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor
10 kişiyi öldüren saldırgan, okulun eski öğrencisiymiş 10 kişiyi öldüren saldırgan, okulun eski öğrencisiymiş

13:27
ABD ve Çin’den piyasaları rahatlatacak anlaşma
ABD ve Çin'den piyasaları rahatlatacak anlaşma
13:08
Sağlık Bakanlığı’ndan rapor yenileme için yeni düzenleme
Sağlık Bakanlığı'ndan rapor yenileme için yeni düzenleme
11:10
Ümit Özdağ hakim karşısında İşte ilk sözleri
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri
11:00
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti’ye geçti
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
20:22
1 yılda resmen hayatı değişti Maximin’e bir kötü haber daha
1 yılda resmen hayatı değişti! Maximin'e bir kötü haber daha
20:05
İsrail’in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris’e ters kelepçeli geldi
İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi
19:49
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
19:47
Trump: Kaliforniya’da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası’nı devreye sokacağım
Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım
19:42
Kocaelispor’da Selçuk İnan, Galatasaray’dan eski öğrencisini istiyor
Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor
18:36
Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma
18:34
Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e Almanya Ulusal Ödülü
Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Almanya Ulusal Ödülü
18:31
Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş’a geri döndü
Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a geri döndü
18:23
Menajeri İstanbul’da Galatasaray’da 3 yıllık imza
Menajeri İstanbul'da! Galatasaray'da 3 yıllık imza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 14:05:21. #7.13#
SON DAKİKA: Sümer Tilmaç'ın Vefatının 10. Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.