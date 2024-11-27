Sungurlu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sungurlu- Ankara kara yolu 10. kilometresinde aynı istikamette seyreden Fevzi Türkmen idaresindeki 34 RB 6887 plakalı otomobil ile Ahmet Çimen'in kullandığı 66 AP 464 plakalı otomobil çarpıştı.

Her iki aracın sürücülerinin yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Çimen, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.