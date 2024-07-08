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Süphan Dağı'nda mercek bulutu oluştu

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Süphan Dağı'nın zirvesinde görülen ve bozulmadan kalan mercek bulutu vatandaşların ilgisini çekti.

Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımıyla Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı zirvesinde mercek bulutu belirdi. Orhan Emen isimli vatandaş, "Sabah tarlaya giderken mercek bulutunu gördüm. Bayağı ilgimi çekti ve bir süre bulutu izledik" dedi.