Sürdürülebilir Su Yönetimi Üzerine Toplantı - Son Dakika
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Sürdürülebilir Su Yönetimi Üzerine Toplantı

Sürdürülebilir Su Yönetimi Üzerine Toplantı

Tarım Bakanlığı, suyun havza bazında yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Su verimliliği seferberliği başlatıldı.

28.11.2024 18:19
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Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan, "Sürdürülebilir yönetim için suyu kendi havzasında yönetmek gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak havza ölçekli yönetim planlarını tamamlıyoruz, uygulamaya koyuyoruz." dedi.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Valilik'te düzenlenen "Sakarya Havzası Su Kurulu Toplantısı"nda, nehir havza ve taşkın yönetimi planları ile sektörel su tahsis planı, içme ve kullanma suyu havzası koruma planı gibi konular ele alındı.

Karaaslan, toplantıda, Türkiye'nin coğrafi konumu doğrultusunda iklim değişikliğinden etkilendiğini söyledi.

Ülkede yağışların az ve düzensiz olduğunu aktaran Karaaslan, bunların üstesinden gelmek ve suyu sürdürülebilir şekilde yönetmek için havza bazında yönetmenin gerekliliğinden bahsetti.

Karaaslan, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisiyle ilgili çalışma yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"2030 yılında nüfus artışına rağmen su potansiyeli yüzde 20 azalıyor. Ülkemiz su stresi çeken bir ülkeden su fakiri olma konumuna geliyor ciddi tedbirleri hayata geçiremezsek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde 31 Ocak 2023'te su verimliliği seferberliğini başlattık ve birtakım hedefler ortaya koyduk. İnşallah miktar olarak bu hedefleri yerine getireceğiz."

Kalite olarak da suyun havza bazında yönetiminin elzem olduğuna işaret eden Karaaslan, "Sürdürülebilir yönetim için suyu kendi havzasında yönetmek gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak havza ölçekli yönetim planlarını tamamlıyoruz, uygulamaya koyuyoruz. Sakarya Havzası nehir altı su yönetim planı da Ulusal Su Kurulundan geçti. İnşallah en kısa zamanda Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir su yönetimi uygulamasına geçmek zorunluluk haline geldi"

Sakarya Vali Yardımcısı Mustafa Kutlu da Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığına dikkati çekerek, son 30 yıldır küresel iklim değişikliğinin su kaynakları üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu kaydetti.

Beşeri kaynaklı kirlilikler ve israfın su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerinde bahseden Kutlu, su kaynaklarının etkili ve verimli kullanılabilmesi, gelecek nesillerin de bundan istifade edebilmesi için sürdürülebilir su yönetimi uygulamasına geçmenin zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Kutlu, ülke genelinde 25 havza kurulunun olduğunu aktararak, bu tür toplantılardaki amacın da tüm canlılar için sağlıklı, yeterli suyu kullanabilmek ve suyu gelecek nesillere aktararak doğru metotları hayata geçirebilmek olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

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